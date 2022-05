Stankica iz 'Savršenog' objavila prve fotke s Tonijem: 'Pokazao mi je u koje zvijezde da gledam'

Nova pobjednica showa 'Gospodin Savršeni', Stankica Stojanović (36) objavila je niz fotografija u naručju svog voljenog Splićanina Tonija Šćulca (31). Jedva je, čini se, dočekala potvrditi da su zaista zajedno te da su i nakon snimanja showa nastavili uživati u svojem odnosu.

- Napiši mi pjesmu, molila je, i nisam znao hoću li moći. Volio sam je tako lako, a tako mi je teško bilo to pokazati. A onda, odjednom, raspored madeža na njenim leđima, kao tajna karta, pokazao mi je u koje zvijezde trebam gledati. I tako, eto ti pjesma, ludo jedna - napisala je stihove legendarnog i nikad prežaljenog Balaševića.

Ovim toplim riječima potpuno je oduševila pratitelje.

- Kako je lijepo dobiti potvrdu u životu... Sjećaš li se našeg razgovora prije odlaska? - napisala je jedna od pratiteljica.

- Divno. Živjela ljubav - dodala je druga.

- Jednostavno najbolji - zaključila je treća, dok su ostali svoju očaranost prizorom iskazali emotikonima ljubavi.

No i Toni je nekoliko minuta kasnije objavio fotografiju na Instagramu.

- Do mjeseca i natrag - napisao je kratko uz objavu na kojoj su pozirali zagrljeni.

Podsjetimo, za Tonijevo srce u finalu borile su se dvije djevojke. Prva je do njega došetala Karolina kojoj je odmah uputio komplimente, ali joj rekao i svoju odluku.

- Moram te razočarati, ali moje srce pripada drugoj - rekao je Toni Karolini te naglasio da je njihova priča bila bajkovita te da će cijeli život pamtiti to što su doživjeli.

Nakon toga je došla Stankica.

- Prekrasna si - rekao joj je Toni.

- Samo mi kroz glavu prolazi da ne mogu vjerovati da stojim ispred ovakve žene. Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim. Ne samo da si mi rekla da netko mora biti poseban da ti se približi već si mi to i pokazala. Upravo zato cijela ova naša priča je od početka u mojim očima bila savršena i ništa se nije promijenilo. Ti se savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju. Moje srce pripada tebi - rekao je kroz osmijeh Toni.

- Ovo je više od onoga po što sam došao i ja sam najsretniji čovjek - zaključio je Toni te zadnji put dan Stankici ružu i strastveno su se poljubili.

