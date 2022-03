Tamara i Polina su studentice, a Stankica je novinarka. Želja im je osvojiti Gospodina Savršenog

Za 'Gospodina Savršenog', Splićanina Tonija, u novoj sezoni popularnog showa borit će se 20 djevojaka. Sada su predstavljene nove tri kandidatkinje, a to su Stankica, Polina i Tamara.

Dizajnerica, stilistica i novinarka Stankica Stojanović dolazi iz Banje Luke. Studirala je novinarstvo, a na početku karijere radila kao modna urednica što ju je dovelo do današnjeg zanimanja i posla modne stilistice, dizajnerice i vlasnice brenda Stankica's Suits. Ambiciozna je, obožava svoj posao, a uz uspješnu karijeru, obitelj i ljubav najviše joj znače. „Ljubav je za mene najveći pokretač, sreća, neizmjerno poštovanje i sve ono što budi najljepše u nama. Kad se zaljubim, odana sam, predana, sretna, kreativna i zadovoljna svime“, kaže 36-godišnjakinja i dodaje kako se muškarci boje jakih žena i kada vide njezinu snagu i da joj ne treba zaštita, odustanu.

Njezin će odabir uvijek biti izgrađen muškarac koji bi bio ponosan na nju i koji bi je još više gurao da bude uspješna u svemu što radi te dodaje kakav bi muškarac mogao osvojiti njezino srce: „Kad kažem drugačiji, zvuči kao stereotip, ali da bude svoj. Duhovit, šarmantan, siguran u sebe, neovisan, da je iskusan i zadovoljan svojim životom i zna da bude pokretač i inspiracija meni i velika podrška.“ A koji je njezin najveći adut za osvajanje Gospodina Savršenog: „Dobar sam prijatelj i u jedno sam sigurna - sa mnom mu nikad neće biti dosadno.“

Polina Horbachova je 20-godišnja studentica koja se iz Ukrajine preselila u Hrvatsku i sada živi u Zagrebu. Premda je mlada, uz studij radi kao stilistica i model za šminku, a dugo je plesala i balet. Za sebe će prvo reći da je znatiželjna, voli isprobavati nove stvari i ne boji se izazova, što je i bio jedan od razloga njezine prijave u show. Naravno, na prvome je mjestu ljubav za koju kaže: „Za mene je ljubav apsolutno razumijevanje između dvije osobe. Kad ne moraš koristiti riječi da bi te osoba shvatila u potpunosti. To je neka nova dimenzija i razumijevanja i tog osjećaja povezanosti.“

Otkriva kako inače ima obrambeni stav i ne pokazuje odmah emocije, no kad joj se netko svidi, priča se u potpunosti mijenja pa zaključuje: „Sretnik je onaj u kojeg se ja zaljubim!“ Ne skriva kako joj je kod muškarca važan izgled, no karakter i ponašanje su ipak presudni, a kad je pitate što će ponuditi Gospodinu Savršenom, kaže: „Puno veselja i zabave! A i uvijek ću biti pristupačna i iskrena prema njemu.“

Tamara Mijatović dolazi iz Zagreba, ima 21 godinu, studira i vlasnica je kozmetičkog salona. Za sebe kaže da je samostalna i da zato želi muškarca koji ima uspješnu karijeru. Važan joj je i izgled, ali ne isključuje mogućnost da bi joj se mogao svidjeti netko tko nije njezin tip ako ima ostale karakteristike koje bi je mogle privući.

„Volim snažne karaktere, a s obzirom na to da sam još mlada, moram otkriti kod sebe čime me sve muškarac može osvojiti. Volim spontanost, iskrenost, da je osoba empatična, iskrena i da se trudi u odnosu - otkrit ću kroz emisiju 'Gospodin Savršeni' što volim, a što ne volim“, kaže i dodaje da će joj kod neke osobe na prvu svidjeti oči. Iskreno priznaje da ne voli biti zaljubljena jer tada više sluša srce nego razum, no i za to ima dobro objašnjenje pa kaže: „Za mene je ljubav jedna vrsta pozitivnog ludila, pogotovo na početku - jedno euforično stanje, a tek kasnije se počne razvijati u nešto ozbiljnije.“