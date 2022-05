Stankica je osvojila Tonijevo srce: 'Dobar sam prijatelj i neće mu biti dosadno sa mnom...'

Toni Šćulac (31) sinoć je gledateljima ispred malih ekrana otkrio koja je to kandidatkinja ukrala njegovo srce. Posljednju ružu dobila je Stankica Stojanović (36)

Naime, sa ostale 23 kandidatkinje ona se borila za njegovu naklonost koju je po svemu sudeći u konačnici i dobila.

Stankica je poznata dizajnerica, stilistica i novinarka koja dolazi iz Banja Luke. Studirala je novinarstvo, a na početku karijere radila je kao modna urednica što ju je dovelo do današnjeg zanimanja i posla modne stilistice, dizajnerice i vlasnice brenda Stankica's Suits. U nekoliko navrata istaknula je Toniju koliko obožava svoj posao, a uz uspješnu karijeru, obitelj i ljubav najviše joj znače.

- Ljubav je za mene najveći pokretač, sreća, neizmjerno poštovanje i sve ono što budi najljepše u nama. Kad se zaljubim, odana sam, predana, sretna, kreativna i zadovoljna svime - rekla je Stankica prilikom ulaska u vilu 'Gospodina Savršenog' te nadodala kako se muškarci boje jakih žena i kada vide njezinu snagu i da joj ne treba zaštita, odustanu.

Rekla je tada i da će njezin odabir uvijek biti izgrađen muškarac koji bi bio ponosan na nju i koji bi je još više gurao da bude uspješna u svemu što radi te dodaje kakav bi muškarac mogao osvojiti njezino srce.

- Kad kažem drugačiji, zvuči kao stereotip, ali da bude svoj. Duhovit, šarmantan, siguran u sebe, neovisan, da je iskusan i zadovoljan svojim životom i zna da bude pokretač i inspiracija meni i velika podrška - priznala je ranije.

Otkrila je ona tada i svoj najveći adut sa osvajanje 'Savršenog'

- Dobar sam prijatelj i u jedno sam sigurna - sa mnom mu nikad neće biti dosadno - rekla je Stankica, a Toni je njezine kvalitete prepoznao te ju nagradio posljednjom ružom.

Prisjetimo se, kada je Stankica došla na destinaciju, Toni joj je priznao svoje osječaje i rekao joj konačnu odluku.

- Samo mi kroz glavu prolazi da ne mogu vjerovati da stojim ispred ovakve žene. Hvala ti od srca što si me pustila da ti se približim. Ne samo da si mi rekla da netko mora biti poseban da ti se približi već si mi to i pokazala. Upravo zato cijela ova naša priča je od početka u mojim očima bila savršena i ništa se nije promijenilo. Ti se savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju. Moje srce pripada tebi - rekao je kroz osmijeh Toni.

