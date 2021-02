Urednik i voditelj Aleksandar Stanković (50) u svoju emisiju 'Nedjeljom u 2' svakog tjedna dovodi zanimljive goste. Na Facebooku je najavio kako će ovoga tjedna u novu epizodu emisije doći putopisac, pustolov i fotograf Davor Rostuhar. S njim je sada 'okinuo' zajedničku fotografiju.

- 365 dana, 30 država, 120 intervjua o tome što je ljubav? Davor Rostuhar u 'Nedjeljom u 2' - napisao je voditelj u opis. Uz to je dodao i hashtagove 'samo ljiga' i 'samo ljubav'.

- Zavidim ovom čovjeku što je došao na tako genijalnu ideju da obiđe svijet i u razgovoru sa 120 parova pokuša doznati što je to ljubav. Baš sam zavidan što se toga sjetio on, a ne ja! No dobro. Ujedno se i radujem što ću ga ugostiti u nedjelju i što ćemo sat vremena pričati o tome. Samo ljubav - napisao je voditelj ranije.

Gledatelji su uzbuđeni što će upravo on biti gost Stankovićeve emisije. U komentarima su ranije pisali kako je genijalan i zanimljiv.

Inače, Aleksandar je nedavno gledatelje obavijestio kako je njegova emisija dobila novu scenografiju nakon 13 godina. su mu poručili da je bilo krajnje vrijeme za promjenu.