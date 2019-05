Stanković se ispričao Miši jer se 'nebo spojilo sa zemljom'

Glazbenik Goran Bare (53) gostovao je kod Aleksandra Stankovića (49) u njegovoj TV emisiji 'Nedjeljom u dva' pretprošle nedjelje. Razgovarali su o političkoj situaciji, kolegama s estrade, a Bare je za Bibliju rekao da je tupava knjiga.

Stanković je sada na službenoj Facebook stranici emisije objavio demantij. I to za izjavu o Miši Kovaču, to jest, pogrešnom prenošenju njegovog citata.

Foto: HRT

Isprika Miši Kovaču i Elvisu Presleyu

- U emisiji Nedjeljom u 2 HTV-a, emitiranoj 19.5.2019. voditelj Aleksandar Stanković u razgovoru s Goranom Barom izrekao je netočnu tvrdnju da je svojedobno Mišo Kovač govoreći o velikim pjevačima rekao kako je na njega najveći dojam ostavio Frank Sinatra pjevajući pjesmu My way jer se tada pjesma spojila s nebom. Krivo. Pjesma se tada nije spojila s nebom već je Mišo Kovač mislio na jedan drugi koncert. Slijedi točan citat Miše Kovača: 'Kada sam bio na koncertu Elvisa Presleya u New Yorku i kada je on otpjevao My way od Franka Sinatre onda se je pjesma Stankoviću spojila s nebom. Ništa iznad toga ne postoji. Ni Carreras ni Domingo'.

Ovim putem ispravljamo netočan navod, isprika gledateljima, autoru izjave i posthumno gospodinu Presleyu - napisao je Stanković.

Hrvatska radio televizija Prisavlje 3 10000 Zagreb ISPRAVAK NETOČNOG NAVODA I ISPRIKA MIŠI... Posted by Nedjeljom u 2 on Tuesday, 28 May 2019



POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

PROCURILE GOLIŠAVE FOTKE PJEVAČICE: 'Dobivam odvratne komentare, ovo je previše'