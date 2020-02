Stanley Jordan svira Hendrixa: 'Ovo je moj zamišljeni koncert'

Legendarni jazz umjetnik i gitaristički virtuoz Stanley Jordan nastupit će 22. svibnja u Tvornici kulture s programom "Stanley Plays Jimi" sa svojim interpretacijama najvažnijih Hendrixovih pjesama, najavio je organizator koncerta agencija LAA.

"Stanley Plays Jimi" je Jordanov osobni tribute po mnogima jednom od najvećih gitarista svih vremena.

Foto: ERNESTO RODRIGUES/DPA/PIXSELL

- Ovo je moj zamišljeni koncert, kakav bi Jimi Hendrix svirao da je danas živ. Ponovno prolazeći njegovu glazbu i izazivajući njegov duh pokušat ću oživjeti tu fantaziju - izjavio je Jordan u srpnju prošle godine prilikom debitantskog izvođenja programa u hollywoodskom Catalina Jazz Clubu, gdje je započeo svirku s "Foxy Lady".

- Naravno, može se odsvirati upečatljiv show samo upotrebljavajući 2-3 njegove tehnike, ali pokušat ću ne samo obraditi njegove pjesme nego i raditi na njima, što je i smisao ovog projekta - rekao je Jordan.

Foto: Profimedia

Na dosadašnjim svirkama Jordan je iz Hendrixovog repertoara izvukao "Voodoo Chile", "Purple Haze", "Manic Depression", već spomenutu "Foxy Lady", "Lover Man", "Up From The Skies", kao i niz pjesama drugih autora koje je Jimi izvodio, kao što su "Hey Joe" ili "All Along The Watchtower".

Taj izuzetan projekt Stanley Jordan odsvirat će na kratkoj američkoj turneji krajem siječnja i početkom veljače, nakon čega mu slijede solo nastupi, kao i oni s triom u švicarskom Bernu. "Stanley Plays Jimi" u Tvornici kulture bit će jedini takav koncert zasad planiran u cijeloj Europi, navodi organizator.

Jordan je glazbeni virtuoz, najpoznatiji po tome što je osmislio tzv. tapping tehniku sviranja gitare, pri čemu je tehniku sviranja klavira (svog prvog instrumenta) primijenio na gitaru - Jordan ne trza žice gitare već ih dodiruje poput tipki klavira i proizvodi neobično nježan, kristalno čist zvuk.

