McCartney potvrdio: 'Lennon je kriv za raspad grupe, ne Yoko'

Ako pitate obožavatelje Beatlesa tko je kriv za raspad grupe, mnogi će vam reći da je to Yoko Ono, udovica Johna Lennona. Godinama su razlozi, koji su naveli grupu iz Liverpoola da se razdvoji 1970., bili tema rasprave među obožavatelja legendarne liverpulske četvorke čiji članovi su bili John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison.

Foto: pixsell

- John je rastavio Beatlese, rekao je Paul McCartney u rujnu u intervjuu za radijsku emisiju američkog voditelja Howarda Stearna. Stearn mu je na to odgovorio protupitanjem: ‘I pokušao ti je prišiti da si ti kriv’? Beatlesi su se raspali 1970. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Duga je to priča no tako je ispalo. Bili smo na sastanku i John je došao i rekao da izlazi iz grupe. Pronašao je Yoko i to je bilo to. Volio je snažne žene poput njegove majke i tete. Njegova tadašnja žena mi je rekla da želi muškarca koji bi bio više doma nego vani i, poznavajući Johna, odmah mi je postalo jasno da nisu jedno za drugo, rekao je Paul.

Foto: Profimedia

- John se našao s Yoko i odveo ju je na snimanje grupe u studiju. Činilo nam se to malo nametljivo, biti s s nama dok snimamo. Gledajući na situaciju iz današnje perspektive, čovjek je bio apsolutno opčinjen njome. To treba poštivati. I to smo radili - kaže Paul.

Foto: screenshot/Youtube/Twitter

U emisiji, Howard ga je pitao je li Paulova pjesma ’Too many people’, u kojoj je se zezao na račun Johnove borbe za mir, usmjerena ka Johnu.

- Prepirali smo se preko pjesama, srećom pa smo prestali to raditi. Ne znam kako bih se nosio s tim stvarima kada je umro. Na kraju smo se pomirili - rekao je legendarni glazbenik. Kada je Paul trebao izbaciti svoj prvi solo album, Beatlesi su odlučili izbaciti album ‘Let it be’. Ringo je tada otišao Paulu s pismom Georgea, Ringa i Johna u kojem su ga tražili da ne izbacuje novi album u isto vrijeme.

- Izbacio sam ga van iz kuće. Bilo je to grozno vrijeme, grupa se raspadala, sve se raspalo. Na kraju smo se svi pomirili, tako vam je to s obitelji - zaključio je Paul.

Foto: You Tube

Na iznenađenje svih, grupu je prvi službeno napustio McCartney. Bilo je to 10. travnja 1970. godine, kad su izdali album “Let it be”.

- Ne vidim više mogućnost kreativne suradnje s Lennonom - ispričao je McCartney. Iza sebe su ostavili 13 albuma i hitove poput 'Yesterday', 'Help', 'Hey Jude'... Dana 26. svibnja 1967. godine, u Ujedinjenom Kraljevstvu objavljen slavni alblum 'Stg. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Samo dva dana nakon izdavanja, Jimi Hendrix svirao naslovnu stvar s albuma na svojem londonskom nastupu. McCartney je to smatrao posebnim priznanjem. Osim toga, Lennon je zahtjevao da bi se na naslovnici trebale naći fotografije Isusa, Mahatme Ghandija i Adolfa Hitlera. Fotografije su na kraju izostavljene.

#OTD #1967 #TheBeatles release Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. "I maintain that the Beatles weren't the leaders of the generation but the spokesmen." - Paul. Listen: https://t.co/aovlvD6dcS pic.twitter.com/lNQaYLMKKc — The Beatles (@thebeatles) June 1, 2018

Samostalne karijere članova benda

John Lennon je već prije raspada grupe snimio tri eksperimentalna albuma s Yoko. Najuspješniji albumi su mu John Lennon/Plastic Ono Band iz 1970. i Imagine iz 1971. Najvažnije pjesme iz razdoblja Johnove solo karijere su 'Instant Karma!', 'Working Class Hero', 'Imagine'... Umro je deset godina nakon raspada Beatlesa, a ispred kuće u New Yorku ga je upucao jedan od opsesivnih obožavatelja.

Foto: You Tube

Sir Paul McCartney je nakon raspada grupe, razmišljao odustati od muzike u potpunosti, rekao je 2016. godine McCartney za BBC Radio.

- Bilo je teško znati što raditi nakon Beatlesa. Bio sam depresivan, a i vi biste. Rastajete se od dugogodišnjih životnih prijatelja. Tada sam počeo piti, ispričao je Paul. Ubrzo se odselio u Škotsku, gdje se nakratko povukao iz javnosti. Sa suprugom Lindom je 1971. godine oformio bend Wings. Nakon raspuštanja Wingsa 1981., nastavlja samostalnu karijeru. Imao je nekoliko hitova 'No More Lonely Nights', 'Hope of Deliverance', i dueta sa Michaelom Jacksonom u pjesmama 'Say Say Say' i 'The Girl is Mine' s' i Stevievom Wonderom za pjesmu 'Ebony and Ivory'. Redovito i dalje objavljuje albume i nastupa.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Svestrani i samozatajni George Harrison je objavio prvi trostruki album 'All Things Must Pass' iz 1970. koji je ujedno i njegov najbolji te se uz 'John Lennon/Plastic Ono Band' i 'Band on the Run' Paula McCartneya smatra jednim od najboljih solo ostvarenja članova Beatlesa nakon raspada. Tada je stvarao hitove poput 'What Is Life' i 'My Sweet Lord'.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Kreativni šarmer koji je držao četvorku na okupu, Ringo Starr se također, nakon raspada benda bacio u solo vode i objavio 18 albuma. Stvorio je hitove 'It don't come easy', 'Photograph', 'You're sixtenn'. Ringo također predvodi svoj 'All stars bend' , organizirajući gala koncerte po Americi sa orkestrom koji čine poznati pop i rock glazbenici.