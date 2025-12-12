U današnjoj epizodi Cash or Trash stari predmeti iz prošlosti stižu u studio, a procjenitelj Ilam će otkriti skriva li se među njima pravo blago ili samo prašina
Stari satovi, kamere, intrigantni predmeti u 'Cash or Trash'...
Današnja epizoda Cash or Trasha donosi predmete koji možda jesu stari i prašnjavi, ali zasigurno nisu dosadni. Hoće li procjenitelj Ilam u njima prepoznati skriveno blago ili će se ipak vratiti u svoje kutije na tavane, otkrit će se tek nakon procjene. I dok Ilamove procjene neće jednako oduševiti sve prodavatelje, atmosfera u studiju bit će toliko vesela da će trgovci na trenutak i zaplesati.
Prvi prodavatelj je Dominik, kolekcionar i vlasnik restauratorskog obrta. U studio stiže sa satom koji osvaja već na prvu rečenicu: 'Iako je neispravan, točan je dva puta dnevno.' Riječ je o bidermajerskom stolnom komodnom satu iz razdoblja oko 1830. do 1840. godine. No kada Ilam otkrije oštećenja, dodane dijelove i probleme u radu, procjena neće biti ona kojoj se Dominik nadao. Hoće li ga ipak pustiti u ruke trgovaca, odlučit će tek napeta aukcija.
Nakon sata stiže predmet koji u studio unosi dašak nostalgije. Tomislav, operativni voditelj, donosi Yashica analogni fotoaparat s kojim je njegova obitelj godinama bilježila uspomene. Iako pripada drugom vremenu, analogna kamera izazvat će pravo veselje u sobi trgovaca.
- Ima dva objektiva. Ovaj gornji objektiv služi za fokusiranje i kadriranje, a ovaj donji je taj koji okida fotografiju - zaključit će Ilam, a tko će se izboriti za priliku da ovom predmetu udahne novi život, vidjet će se tek na kraju nadmetanja.
Epizodu zaokružuje Ante Toni, koji tvrdi da predmet koji donosi nema konkurenciju na tržištu. Njegov izgled i izrada ostavljaju snažan dojam, no tek će Ilamovo testiranje otkriti istinu o materijalu. Kako će Ante Toni reagirati i hoće li pristati na ponuđene iznose, ostaje za saznati u novoj Epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV!
