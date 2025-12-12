Obavijesti

Show

Komentari 0
SKRIVENA BLAGA

Stari satovi, kamere, intrigantni predmeti u 'Cash or Trash'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stari satovi, kamere, intrigantni predmeti u 'Cash or Trash'...
4
Foto: Nova TV

U današnjoj epizodi Cash or Trash stari predmeti iz prošlosti stižu u studio, a procjenitelj Ilam će otkriti skriva li se među njima pravo blago ili samo prašina

Današnja epizoda Cash or Trasha donosi predmete koji možda jesu stari i prašnjavi, ali zasigurno nisu dosadni. Hoće li procjenitelj Ilam u njima prepoznati skriveno blago ili će se ipak vratiti u svoje kutije na tavane, otkrit će se tek nakon procjene. I dok Ilamove procjene neće jednako oduševiti sve prodavatelje, atmosfera u studiju bit će toliko vesela da će trgovci na trenutak i zaplesati.

Foto: Nova TV

Prvi prodavatelj je Dominik, kolekcionar i vlasnik restauratorskog obrta. U studio stiže sa satom koji osvaja već na prvu rečenicu: 'Iako je neispravan, točan je dva puta dnevno.' Riječ je o bidermajerskom stolnom komodnom satu iz razdoblja oko 1830. do 1840. godine. No kada Ilam otkrije oštećenja, dodane dijelove i probleme u radu, procjena neće biti ona kojoj se Dominik nadao. Hoće li ga ipak pustiti u ruke trgovaca, odlučit će tek napeta aukcija.

Foto: Nova TV

Nakon sata stiže predmet koji u studio unosi dašak nostalgije. Tomislav, operativni voditelj, donosi Yashica analogni fotoaparat s kojim je njegova obitelj godinama bilježila uspomene. Iako pripada drugom vremenu, analogna kamera izazvat će pravo veselje u sobi trgovaca.

- Ima dva objektiva. Ovaj gornji objektiv služi za fokusiranje i kadriranje, a ovaj donji je taj koji okida fotografiju - zaključit će Ilam, a tko će se izboriti za priliku da ovom predmetu udahne novi život, vidjet će se tek na kraju nadmetanja.

Foto: Nova TV

Epizodu zaokružuje Ante Toni, koji tvrdi da predmet koji donosi nema konkurenciju na tržištu. Njegov izgled i izrada ostavljaju snažan dojam, no tek će Ilamovo testiranje otkriti istinu o materijalu. Kako će Ante Toni reagirati i hoće li pristati na ponuđene iznose, ostaje za saznati u novoj Epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata
NESVAKIDAŠNJI LUKSUZ

Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata

Prostrani stan Joška Gvardiola u središtu Zagreba pretvoren je u moderan luksuzni dom u kojem svaka detaljno osmišljena prostorija otkriva spoj vrhunskog dizajna i udobnosti
Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...
JESTE LI PRATILI?

Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...

U slastičarskom gastroduelu MasterChefa plavi tim odnio je pobjedu zahvaljujući boljoj organizaciji, komunikaciji i izvedbi. Žiri je bio razočaran nedovršenim desertima crvenog tima
Lana Jurčević otkrila za 24sata: 'Izbrisali su mi trudnički trbuh iz spota posebnim efektima!'
PJEVAČICA O TRUDNOĆI

Lana Jurčević otkrila za 24sata: 'Izbrisali su mi trudnički trbuh iz spota posebnim efektima!'

Danas joj je, kaže Lana, malo žao što se u spotu, uz Maylu, ne vidi i beba u trbuhu, ali će ona uvijek biti ‘Dio mene’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025