Starleta nakon prijetnji smrću: Ugrožena mi je sigurnost i život, obraćam se državi da reagira!

O svemu se oglasio i odvjetnik Nebojša Perović koji kaže da su ovakve prijetnje kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti te da Golubovića očekuje financijska, ali vrlo vjerojatno i zatvorska kazna

<p>Evo sad se zaklinjem u svoje dvoje djece: ubit ću Staniju Dobrojević osobno ili preko mojih ljudi ako mi se iskreno ne ispriča za ono što mi je uvrijedila djecu, rekao je nedavno bivši robijaš <strong>Kristijan Golubović</strong> (50) pred ostalim natjecateljima 'Zadruge'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Srpska starleta<strong> Stanija</strong> (35), koja bi se također trebala natjecati u ovoj sezoni 'Zadruge', sada je otkrila kako je protiv njega podnijela kaznenu prijavu zbog prijetnji smrću.</p><p>- U reality ne ulazim dok ne budu prikladni uvjeti za to. Interesiraju me samo javne mjere! Ugrožena mi je sigurnost i život. Ovaj sukob je počeo pred kamerama JAVNO i datira od 'Farme 6', hoću da se ovo riješi pred narodom, nacijom, kamerama: JAVNO! - napisala je na Instagramu.</p><p>- Ne moram se dalje više oglašavati niti bilo što objašnjavati. A po komentarima podrške i naroda, shvatila sam da im je sve jasnije nego i meni samoj. S ljubavlju - dodala je.</p><p>O svemu se oglasio i odvjetnik <strong>Nebojša Perović</strong> koji kaže da su ovakve prijetnje kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti te da Golubovića očekuje financijska, ali vrlo vjerojatno i zatvorska kazna, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3532895/advokat-otkrio-kakva-kazna-ceka-golubovica-zbog-pretnji-staniji-kristijanu-sledi-tri-godine-zatvora">Kurir</a>.</p><p>- Dakle, ako netko prijeti drugoj osobi da će nju ili njoj blisku osobu povrijediti, odnosno napasti na život ili tijelo, kaznit će se zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom. Međutim, ukoliko je ta prijetnja izazvala uznemirenost građana, onda će se taj koji prijeti kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine zatvora - rekao je.</p><p>Staniju je najviše pogodilo što nitko na ovakve prijetnje nije reagirao.</p><p>- Javne prijetnje SMRĆU?! Na nacionalnoj televiziji? I nitko ne reagira? Vama ovo reality show? Ne, ovo više nije reality show, ovo je život u pitanju! Jednom sam šutjela prije pet godina kad me ovaj čovjek javno reketirao, a svi gledali i šutjeli?! Sada VIŠE NEĆU ŠUTJETI! Direktno se obraćam državi da reagira na vrijeme??! U svakoj uređenoj državi za ovo se ide direktno u zatvor!!! - napisala je.</p>