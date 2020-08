Starleta slomila noge, navukla usku haljinu i otišla na tulum...

<p>Starleta<strong> Katie Price</strong> (42) ne dopušta da joj nezgoda upropasti odmor. Trenutačno je u Turskoj na ljetovanju sa svojim partnerom <strong>Carlom Woodsom</strong> (31) te djecom <strong>Juniorom </strong>(15) i <strong>Princess </strong>(13). Doživjela je nesreću u tematskom parku i slomila zglobove na objema nogama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Operirala se da izgleda kao lutka</strong></p><p>Liječnici su joj rekli da neće moći normalno hodati šest mjeseci te da su joj potrebna invalidska kolica kako bi se kretala. No, Katie će ostati do kraja na odmoru, unatoč nezgodi, a vrijeme u Turskoj odlučila je u potpunosti iskoristiti. </p><p>- Katie je obećala djeci da će ići na odmor i treba im to jer prolaze kroz težak period. Uvijek djecu stavlja na prvo mjesto i ne želi ih razočarati. Iako joj je neugodno, neće dopustiti da odu s odmora ranije kući - ispričao je prijatelj Katie za <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/katie-price-goes-partying-wheelchair-22451947" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>Nagovorila je sina Juniora da je gura u kolicima kako bi otišli u noćni izlazak. Našminkala se, odjenula usku ružičastu haljinu i krenula u provod. </p><p>U snimci koju je njezin dečko objavio, Junior je upitao mamu kako se osjeća, a ona mu se zahvalila što je gura.</p><p>- Gurnut ću te nizbrdo - našalio se Junior, na što se Katie nasmijala i rekla: 'Nemoj, nisam svezala pojas'. </p>