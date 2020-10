Fotografija je na Twitteru izazvala brojne reakcije, a ve\u0107ina dijeli stav kako je sve skupa oti\u0161lo predaleko.\u00a0

Redovito je najslušanija pjesma na streaming platformama, a nezaobilazna je i na svim listama božićnih pjesama. Da, riječ je o hitu Mariah Carey (50) 'All I Want For Christmas Is You', snimljenom sad već davne 1994. Dakako, pjesma je uvjerljivo najslušanija u predblagdansko vrijeme, no ono počinje sve ranije. 

Može se to lako primijetiti po prvim božićnim dekoracijama u shopping centrima, koji se u normalnim okolnostima već u drugoj polovici listopada okreću blagdanskoj estetici. A onda započinju dva mjeseca u kojima Mariah zarađuje milijune od tantijema.

Čini se kako smo upravo ušli u taj period godine. Pretraživanje imena pop dive i njezinog evergreena posljednjih dana počelo je rasti, a tradicionalna krivulja jasno pokazuje kako se radi o trendu koji se do siječnja zasigurno neće zaustaviti. 

Fotografija je na Twitteru izazvala brojne reakcije, a većina dijeli stav kako je sve skupa otišlo predaleko. 

- Ne, molim vas! Nemoguće da ova agonija počinje dva mjeseca ranije. Svi skupa ćemo poludjeti u karanteni - zaključio je jedan od komentatora, no radi se o godišnjem ciklusu koji je naprosto nemoguće zaustaviti.