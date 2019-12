Mariah Carey svake godine na božićnom hitu zaradi milijune

Redovito je najslušanija pjesma na streaming servisima, a nezaobilazna je i na svim listama božićnih pjesama. Da, riječ je o legendarnom hitu 'All I Want For Christmas Is You' koji je i danas po mnogima jedan od najboljih božićnih hitova. Snimljen je 1994., a američka pjevačica Mariah Carey (48) izvedbom ovog svjetskog hita 'završila' je na samom vrhu glazbenih top ljestvica. Sve se to gotovo iznova ponavlja svake godine u ovo vrijeme.

Bez obzira na to što je od izlaska ove pjesme prošlo već 25 godina, 'All I Want For Christmas Is You' još se uvijek vrti na radijskim postajama. Američka pjevačica svake godine na svojem najvećem božićnom hitu zaradi vrtoglavu svotu, a samo ove godine 'All I Want For Christmas Is You' donio joj je više od 600 tisuća funti, odnosno preko 5 milijuna kuna, prenio je Mirror.

Iako je prije toga izdala čak tri albuma, Mariah svoju popularnost može zahvaliti upravo ovom hitu. Napravila ga je u suradnji s glazbenim producentom Walterom Afanasieffom, a kako je rekao 2014. u intervjuu za Billboard, na ideju o pjesmi došli su sasvim slučajno i nisu imali pojma kakvu će popularnost postići.

- Uvijek smo surađivali na takav način. Najprije smo skladali samo melodiju, a tek kasnije dovršavali tekst. Ovu pjesmu napravili smo u vrlo kratkom vremenu, bilo nam je puno lakše nego inače - rekao je Afanasieff.

'All I Want For Christmas Is You' samo je jedna od mnogih božićnih pjesama koje su se našle na albumu tada 23-godišnje pjevačice. Na snimanje božićnog albuma 'Merry Christmas' nagovorio ju je tadašnji suprug Tommy Mottola s kojim je bila u braku pet godina. Smatra se da je upravo brak sa 21 godinu starijim Mottolom lansirao njezinu karijeru. Bez obzira na to što je zarada prodaje albuma američke pjevačice bila zajednička, poteškoće u braku ipak su prevladale te se par 1998. godine odlučio rastati.

