Za mladu pjevačicu Stefany Žužić javnost je već zasigurno čula jer je bila sudionica glazbenog showa 'The Voice'. Prošlog mjeseca predstavila je novu pjesmu pod nazivom 'Bolje je', za koju se predviđa da će postati uspješnica. Prije nje, objavila je i pjesme 'Najbolji', 'Hoćeš li'... Porazgovarali smo s ovom simpatičkom djevojkom i otkrili nešto više o njoj, karijeri, planovima za budućnost...

U kojem smislu ti je Voice promijenio život?

Voice mi je svakako bio velika odskočna daska za početak moje karijere. Od iskustva kojeg sam stekla radom s vrhunskim glazbenicima, producentima, mentorima, a i samog nastupanja pred velikim brojem ljudi, do kasnijih poznanstava s autorima i producentima za daljnji rad. Upravo zbog sudjelovanja na showu sam upoznala svoje autore i producente s kojima surađujem već skoro četiri godine. Također, smatram da je možda jednostavnije nakon showa započeti karijeru jer ipak ljudima nisi stranac.

Objavila si već nekoliko pjesma, jesi dobila kakav 'feedback' od svojih fanova?

Do sada sam objavila šest singlova i mogu reci da su moje zadnje tri pjesme 'Najbolji', 'Hoćeš li' i 'Bolje je' pokazale moj izričaj i stil kojim planiram ići dalje. Okrenuli smo se modernijem i elektronskom zvuku, a veseli me što publika danas sve više prihvaća i sluša pjesme koje nisu tipičan 'hrvatski pop'. Moja publika su najčešće tinejdžeri i mlađi ljudi kojima je takav sadržaj danas puno interesantniji i razumljiviji.

Gdje se vidiš za pet godina?

Osim pjevanja studiram i ekonomiju u Zagrebu. Jako me interesira marketing i digitalni marketing i svakako se želim okrenuti tome u budućnosti, ali smatram da posao glazbenika može biti usko povezan s tim poslom, tako da bih voljela sve to nekako ukomponirati zajedno. S obzirom da sam mlada, trenutno me furaju samo poslovni ciljevi (smijeh).

S kime bi voljela zapjevati?

Svakako s nekim kolegama koji su stilski srodni mojem. Možda sa Zsa Zsom ili Cvekom. Naravno bila bi mi čast pjevati i s nekim zrelijim glazbenikom. Vjerujem da će se kad tad desiti neka lijepa suradnja.

U pjesmi 'Bolje je' pokazala si impresivne vokalne sposobnosti, oni koji su te pratili otpočetka reći će da su to znali. Što bi poručila onima koji su te tek sad otkrili, što još spremaš?

Svakako bih poručila svima da poslušaju i daju mi nekakav 'feedback', pozitivan ili negativan-sve je dobrodošlo i poučno. Uvijek imamo u planu neke nove pjesme koje želimo izbaciti i nadam se da bih u skorije vrijeme i prvi album mogao ugledati svijetlo dana.

Ovih dana promijenila si imidž pa sad imaš kraću kosu, kako to da si se odlučila na to?

Ja se uvijek vrlo brzo odlučim za neku promjenu i nikad mi ne razmišljam previše. Pogotovo kad je u pitanju kosa, puno sam puta znala otići na frizuru i šokirati obitelj i prijatelje promjenom. Prije sam bila mlada i luda, a sad sam se vise okrenula prirodnoj boji i zdravlju kose. Trenutno sam skratila kosu na takozvani bob i presretna sam. Kosa raste i nikad mi nije žao.

Božić i Nova godina kucaju nam na vrata, što priželjkuješ u idućoj godini?

Osim zdravlja, uspjeha, sreće i ljubavi želim kao i svi ostali da ova ludnica s koronom konačno stane i da svi počnemo opet živjeti kao prije. Iako smo svi puno naučili u ovom vremenu, postali zahvalniji i povezaniji, mislim da je vrijeme da se možemo svi opet malo opustiti, izgrliti i izljubiti s nama dragim ljudima.