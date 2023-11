Stefany iza sebe ima već sedam singlova, posebno je oduševila Tončija: 'Ti si gotov proizvod...'

Stefany Žužić ima 26 godina i dolazi s otoka Krka, a studira marketing i bavi se glazbom. Obožava wakeboard i išla je na nekoliko natjecanja. Prijavila se na 'Superstar' jer je riječ o showu koji stvara zvijezde.

Nikad se nije glazbi posve posvetila i smatra da je sad pravi trenutak.

- Imam iza sebe sedam singlova i uskoro završavam album - rekla je Stefany.

Izvela je 'Talking to the Moon' od Bruna Marsa.

- Bez daljnjega, ti si žena koja pjeva. Interpretiraš stvari prema tome gdje te vokal vodi. Dobro to kontroliraš. Gotov proizvod - rekao je Tonči Huljić.

- Ja znam da ti imaš i farbu koja može visoko i jaka je, ali meni je ovo prvi put, baš slušam ove dubine i meni je to i ljepše. Meni je to bilo super - istaknula je Nika Turković.

- Pa ti si baš onako razvijena pjevačica. S vokalom je sve ok. Ja bih ti preporučila da manje misliš i onda to odvlači pažnju od svega, to se baš osjeti i onako izgubi se emocija - komentirala je Severina.

- Nedostaje mi tvoje osobne emocije - rekao je Filip Miletić.

Stefany je dobila četiri glasa 'da'.