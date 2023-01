Štefica iz 'Života na vagi': 'Dan danas me sram otići u dućan. Ljudi sve seciraju što kupujem'

Nekad mi pozornost smeta. Zamislite da odem kupiti kruh ili burek, ili – ne daj Bože – da svratim u neki fast food, ispričala je u razgovoru za regionalni.com bivša kandidatkinja showa 'Života na vagi', Štefica Sever (40).

U show je ušla sa 156 kilograma, ali nakon tjedana napornih vježbi i pravilne prehrane, Štefica je iz showa izašla s 36 kilograma manje. Nakon povratka u Varaždin, skinula je još jedanaest.

- Neugodno mi je otići u trgovinu jer seciraju što kupujem. Jednom sam kupovala salamu za doma, a gospođa me u dućanu pitala: 'Pa ne buš valjda ti to jela?' Ne, nisam ja to jela, ali i da jesam, to je moja odluka - otkrila je Štefica koja je u showu glasila za srčanu i glasnu, ali nije se bojala pokazati emocije, niti pustiti suze.

Foto: RTL

Dodala je i da je ostala u dobrim odnosima s drugim kandidatima iz showa, Željkom, Ivanom i Dominikom. Ponosna je na prijateljstvo s trenerom Edom Mehmedovićem.

– Edo je stvarno ljudina, dobar čovjek i trener. Na društvenim mrežama je objavio da čeka moj poziv u Varaždin. A ja čekam da zapadne pravi snijeg na Ivančici pa da dođe s obitelji. Znam da klinci vole snijeg – otkrila je Štefica koja voli telefonski popričati i s Majom iz showa.

Foto: RTL

Posebno je zahvalna na podršci obitelji i prijatelja koji vjerno paze na nju.

– Bez podrške bilo bi jako teško. I ovom prilikom želim zahvaliti svojoj obitelji i prijateljima što paze na mene. Svi smo se zapravo još više povezali nego prije, jako sam se promijenila, nisam čak više ni tako glasna – kazala je Štefica.



Štefica je inače iz Varaždina i radi kao administratorica u jednoj javnoj službi. Otkrila je, kada se prijavljivala, da je okidač bio njen 40. rođendan. Tada je kolegicu zamolila da otvori stranicu showa i tamo je prijavi. Inače se 20 godina bavila teškom atletikom, bacanjem kladiva i kugle.

Foto: RTL

Podsjetimo, u sezoni u kojoj se natjecala pobijedio je kandidat Josip Čapo (31) i odnio novčanu nagradu od tada 150 000 kuna.

Foto: RTL

Najčitaniji članci