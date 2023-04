Štefica je u 'Životu na vagi' izgubila 35 kila, svega se i dalje pridržava. Ovako sad izgleda

Svaka ti čast na svemu. Zaslužila si uživati, poručili su pratitelji Štefici Sever, bivšoj kandidatkinji showa 'Život na vagi'. Kad smo krajem prošle godine gledali tu simpatičnu Varaždinku na malim ekranima, brzo je skupila simpatije mnogih.

Bila je glasna i srčana, a nije se libila zaplakati kad bi bilo teško. U showu se sprijateljila s mnogima. Ušla je sa 156 kilograma, a izašla s 36 kilograma manje.

Za Uskrs je pozirala ispred roštilja i pokazala kako peče meso u Kopenhagenu. Čini se da se bivša atletičarka (bacala je kladivo i kuglu) i dalje pridržava svega što je naučila u showu. Nosila je zelenu majicu s kapuljačom i uske traperice. Bila je vidno raspoložena.

Štefici je 40. rođendan bio okidač za najvažniju promjenu u njezinu životu, pojasnila je prije ulaska u show.

- Kolegica mi je donijela tortu i kad smo je pojeli, rekla sam: 'Ovo više nema smisla. Molim te, kolegice, otvori stranicu i prijavi me u 'Život na vagi'. To je bilo to - otkrila je. Cilj joj je bio konačno se pogledati u ogledalo i biti zadovoljna sobom, što je i uspjela.

