Stela Rade oduševila izvedbom Josipe Lisac: 'Zanima me što će reći Josipa'. Zvali smo umjetnicu

Tko zna, i u mraku katkad nikne divan cvijet, riječi su nezaboravne pjesme "O jednoj mladosti" Josipe Lisac. Poput tog divnog cvijeta niknula je i transformacija Stele Rade, koja je u prvoj epizodi devete sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" utjelovila jednu od najvećih glazbenih diva hrvatske glazbe.

- Jako dobar početak i drago mi je da se zapravo u prvoj epizodi dogodila moja pobjeda jer će nekako lakše ići dalje i to mi je motivacija za dalje. No s druge strane, pretpostavljam da će ljudi imati veća očekivanja nakon ove transformacije, a ja neću moći baš svaku imitaciju napraviti dobro kao Josipu. Neki lik ti legne, drugi manje, ali svakako će biti zanimljivo vidjeti dalje kako će ići show - rekla nam je Stela.

"Nisam čula bolju imitaciju od ove, stvarno predobro", "Otkad postoji ova emisija, nijedna uloga nije bila bolja od ove", "Ja nisam vidjela Stelu uopće, bila je maestralna i skinula je Josipu 100 posto", "Djevojko draga, savršeno si imitirala Josipu, počevši od vizualnog i glasovnog, a i mimika je bila gotovo identična Josipi. Moj naklon do poda", samo su neki od komentara na YouTubeu ispod nastupa Stele u emisiji.

- Nisam nikad baš pokazivala niti otkrivala umijeće imitacije te sam malo i sebe iznenadila kad su u pitanju ovakve transformacije. Nikad se nisam igrala na taj način pa je ovo prilika da upoznam i sebe kroz ovaj show i kroz nastupe. Ja sam se iznenadila i kad sam vidjela snimku imitacije Josipe Lisac jer nemam toliko sjećanja na taj nastup. Uglavnom, ugodno sam iznenađena kao i ljudi oko mene jer nisu znali da uopće imam tu sposobnost - rekla nam je Stela.

Razveselilo ju je što je dobila priliku postati Josipa Lisac na jedan dan. Pitali smo Stelu je li se čula s poznatom umjetnicom.

- Jako je lijep osjećaj i Josipu stvarno cijenim. Pratim je godinama, slušam njezine ploče doma pa mi je cijeli taj proces bio inspirativan. Drago mi je da je to dobro prošlo, a Josipa mi se nije javila. Iskreno me zanima je li vidjela nastup i nadam se da će ga vidjeti i potencijalno prokomentirati - priznala nam je pjevačica.

Odlučili smo spojiti dvije strane pa smo kontaktirali i samu umjetnicu koja se trenutačno odmara od alergija na moru.

- Izvrsno i izvanredno - bile su prve riječi Josipe Lisac, koja je dodala: "Nema se tu što reći, izvrsno je izgledala kao što je i pjevala te je stilizacija bila odlična".

Poznatu umjetnicu mnogi vole imitirati, a toga je svjesna i ona.

- Sretna sam što toliko ljudi voli zapravo mene imitirati, odnosno najviše od svega mi je drago što mogu čuti pjesmu Karla Metikoša 'O jednoj mladosti', što je stvarno predivna pjesma - rekla nam je Josipa.

Prisjetila se i jedne druge imitacije u istom showu.

- Neki se ljudi trude to izvanredno donijeti, mora biti štosno i duhovito. No neki zaista ozbiljno shvate to poput Stele i izvrsno je to donijela. Znam da je mene teško iznijeti, iako mnogi misle suprotno. Odličan mi je bio i Damir Kedžo, koji je također bio izvrstan. Sjećam se da je Navojec rekao: 'Misliš si kako možeš imitirati Josipu, a onda ispadne karikaturno'. No ova pjevačica pokazala je izvrsnu interpretaciju - dodala je Lisac.

Pobjeda u showu ima i humanitarni karakter. Stela je odlučila donirati 2000 eura udruzi Farmica iz okolice Našica. Ranije je imala humanitarni koncert za tu udrugu kako bi prikupili prijeko potrebne donacije.

- Nisam se čula s ljudima iz Farmice, ali osnovno mi je bila želja da prvu pobjedu posvetim njima. Osobno sam bila tamo i znam kako funkcioniraju te mi je drago ako sam im uspjela pomoći - rekla nam je Stela.

Farmica nije samo azil za pse i mačke, nego utočište za sve životinje, pa čak i invalidne, kojima se izrađuju posebna protetska pomagala. Nakon razornog potresa na Baniji, u Farmicu je stiglo i mnogo životinja s tog područja.

Iz Farmice su nam rekli da će osvojeni iznos upotrijebiti za veterinarske troškove, kao i nabavu hrane za životinje, na koju im odlazi oko 4000 eura mjesečno.

- Stelu znamo od prije, radila je koncert za nas u Orahovici koji je bio pun pogodak jer je došlo mnogo ljudi, iako nije bilo u našem gradu. Super je, odlično radi svoj posao - rekli su nam iz Udruge.

Usporedila je i svoju masku s onom Marka Bošnjaka koji je utjelovio poznatog Mladena Grdovića.

- Moja maska je bila relativno okej. Imala sam samo nekoliko stvari na sebi, tipa bradu, obraze i nos. Ali Markova maska je bila druga priča. Kompletno su mu vrat prekrivali i to može biti zeznuto. Čula sam da nekad zna biti i šest kilograma silikona na nama pa priprema za nastup traje satima, a cijeli dan trebaš provesti pod maskom - objasnila nam je pjevačica.

Pobjednik Dore 2025., Marko Bošnjak, otkrio je na svojim društvenim mrežama kako izgleda obrok pod maskom. Tako je usitnio hranu u kašu i pojeo svoj ručak.

Iako je zapjevao poznatu pjesmu "Ćaćine riči (Evo mene moji ljudi)", mnogi su smatrali kako maska nije bila tako dobra kao pjesma.

"Maska je katastrofalna. Izgleda kao iz 'Pogrešnog skretanja', kao oni kanibali", "Nikakve sličnosti s Mladenom. Dečko je super otpjevao, što se tiče lica potpuni promašaj", "On fenomenalno otpjevao, ali maska užas"..., bili su komentari ispod videa na YouTubeu.