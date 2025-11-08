Stela Rade u vjenčanici zbunila pratitelje: 'Još ne vjerujem...'

Glazbenica Stela Rade (27) na društvenim mrežama je objavila crno-bijeli video na kojem se u vjenčanici vozi u automobilu.

- Uh, još ne vjerujem... Sve ću vam otkriti u ponedjeljak kad se slegnu dojmovi - napisala je i zaintrigirala fanove.

O ljubavnom životu nije često govorila, a u svibnju nam je otkrila kako je kod nje ljubav 'na čekanju'.

- Dokad će se čekati - nemam pojma. Kaže se ‘dok ne naiđe onaj pravi’ - izjavila je.

Tada je ispričala kako ju muškarac potencijalno može osvojiti ako je ambiciozan, siguran u sebe i zna što hoće u životu.

- Mora moći ‘pratiti’ moj način života, a pritom mislim na moralnu podršku i razumijevanje prema poslu kojim se bavim. Ostalo sve možemo riješiti... Dodatni plus je ako voli aute jer onda možda neće prigovarati kad brzo vozim i idem na utrke - rekla je tada.