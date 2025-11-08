Obavijesti

Komentari
'U NOVE IZAZOVE'

Stela Rade u vjenčanici zbunila pratitelje: 'Još ne vjerujem...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Stela Rade u vjenčanici zbunila pratitelje: 'Još ne vjerujem...'
Foto: Instagram

Objavila je video na kojem se vidi kako nosi vjenčanicu, a pratitelji su joj čestitali na novom životu. No bilo je i onih koji su se pitali je li se Stela zaista udala ili je možda riječ o snimanju videospota

Glazbenica Stela Rade (27) na društvenim mrežama je objavila crno-bijeli video na kojem se u vjenčanici vozi u automobilu.

- Uh, još ne vjerujem... Sve ću vam otkriti u ponedjeljak kad se slegnu dojmovi - napisala je i zaintrigirala fanove.

'KRALJICA SI!' Stela Rade je pokazala svoj trik za autocestu i nasmijala mnoge
Stela Rade je pokazala svoj trik za autocestu i nasmijala mnoge

O ljubavnom životu nije često govorila, a u svibnju nam je otkrila kako je kod nje ljubav 'na čekanju'.

Zagreb: Glazbenica Stela Rade
Zagreb: Glazbenica Stela Rade | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Dokad će se čekati - nemam pojma. Kaže se ‘dok ne naiđe onaj pravi’ - izjavila je.

OD PRVE DO ZADNJE MASKE Gledali ste je svake nedjelje u TLZP-u, a sad na jednom mjestu: Sve transformacije Stele Rade!
Gledali ste je svake nedjelje u TLZP-u, a sad na jednom mjestu: Sve transformacije Stele Rade!

Tada je ispričala kako ju muškarac potencijalno može osvojiti ako je ambiciozan, siguran u sebe i zna što hoće u životu.

- Mora moći ‘pratiti’ moj način života, a pritom mislim na moralnu podršku i razumijevanje prema poslu kojim se bavim. Ostalo sve možemo riješiti... Dodatni plus je ako voli aute jer onda možda neće prigovarati kad brzo vozim i idem na utrke - rekla je tada.

Komentari
OSTALO

