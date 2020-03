Stella iz 'Supertalenta' skuplja novac za Zagreb: Znači mi jako

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Janjić i Nenad moraju iseliti: Stan neuporabljiv zbog potresa

Stella Scholaja (19), koja se natjecala u 'Supertalentu', živi u Njemačkoj, ali je porijeklom Hrvatica. Pogodila ju je situacija u Zagrebu zbog potresa pa je odlučila na vlastitoj web stranici skupljati novac i dati ga potrebitima za obnovu domova.

- 22. ožujka 2020. Zagreb je, pored korona virusa, pogodio i katastrofalan zemljotres. Pri tome je oštećen stari dio centra kao i stara katedrala. S ovom akcijom i mojom pjesmom skupljam novac kroz donacije za obnovu predivnog starog europskog grada. Donirajte sad bilo koji iznos, a zauzvrat skinite moju još neobjavljenu pjesmu. Kao rođenoj Hrvatici ovo mi jako puno znači - napisala je Stella na web stranici. Unaprijed se zahvalila svima koji mogu donirati.

Stella je ušla u finale sedme sezone showa 'Supertalent', ali nije pobijedila. Već na početku natjecanja rekla je da želi postati glazbenica koja će svojim pjesmama nositi poruke za dobrobit društva.

Stella je s deset godina oboljela od mišićne distrofije. Liječnici su joj rekli kako neće dugo živjeti, ali ona se izborila.

- Iz početka nisam to shvaćala i odmah sam rekla, neću to prihvatiti, ja ću se boriti. Tek kasnije, s 14, 15 godina, kada se bolest počela pokazivati, uslijedilo je jako teško razdoblje za mene. Tada sam se zatvorila u sebe jer je teško kada te drugi ljudi pitaju što je s tobom i ti nemaš odgovor jer ni sama ne znaš. Bilo je jako teško, ali ja sam se odlučila boriti. Za mene nije postojala opcija da kažem 'OK, to je to!'. I prije nego li sam se razboljela, htjela sam raditi stvari koje radim sada, znači pjevati, pisati pjesme i ljudima pomoći s tim što sam doživjela - rekla je prošle godine Stella.

Pjevanje joj, kaže, pomaže u životu. Glazbu i pisanje tretira kao svoju terapiju.

