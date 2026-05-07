Sjećate se nje? Valentina je u showu tražila ljubav dvaput: Otkrila da je prisiljena odseliti

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put je u showu bila kod Vatroslava Tijana, a nakon toga kod Tonija Petričevića
Draga moja Slavonijo, hvala ti što si bila moj dom ovih godinu i pol i što sam se osjećala kao da tu pripadam oduvijek. Ja koja sam prije dok te nisam upoznala sudila i govorila da tu nikad ne bi mogla živjeti, a sada kad sam prisiljena otići sam toliko tužna zbog toga, napisala je Valentina Kordić uz fotografije Slavonije.
Dodala je kako na kraju nikad nije poželjela otići.
Do tada ćemo te svakom mogućom prilikom posjećivati i u Istri ćemo pjevati pjesmu ‘Slavonijo moja dušo ravnice..., nastavila je i dodala da se seli u Istru.
Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine kod farmera Vatroslava Tijana.
Njih dvoje su odmah kliknuli i zaljubili se, a ljubav su okrunili i brakom. Vjenčali su se 2019. godine na plaži u Ražancu, a imaju dvoje djece.
Nakon Ražanca, preselili su se u Zadar, ali su ih počela živcirati crkvena zvona. Nakon toga odselili su se u Pulu, ali i tamo su naišli na probleme.
Valentina nije bila oduševljena vlasnicom stana za koju je tvrdila da 'koketira' s njezinim suprugom.
Nakon toga, živjeli su u kontejneru u Svetvinčentu, na zemljištu na kojem su planirali izgraditi kuću za iznajmljivanje. Razveli su se u travnju 2023. godine.
Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali u lipnju 2025. su prekinuli zaruke.
U showu su bili jako zaljubljeni. Iskre su frcale, a Toni je čak kleknuo pred Valentinu. Svi su plakali, emocije su bile na vrhuncu...
Tad je sve djelovalo ozbiljno, par je nakon emisije i živio zajedno. Ali stvari su se promijenile. Ljubav je pukla, a oni su to i javno potvrdili
Svojedobno na društvenim mrežama podijelila story s citatom o ljubavi i neuzvraćenim osjećajima.
- Možeš da voliš najjače na svijetu, ali to nikada neće natjerati nekoga da tebe voli. Ne raste ljubav u drugoj osobi samo zato što ti voliš više, jače ili iskrenije - piše na storyju.
