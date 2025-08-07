Steven Seagal glumit će u filmu Vjekoslava Katušina: 'Radujem se svakom kadru, velika je čast'

Višestruko nagrađivani hrvatski redatelj i glumac Vjekoslav Katušin u rujnu započinje snimanje akcijskog trilera 'Order of The Dragon' u kojem će jednu od glavnih uloga tumačiti glumačka legenda Steven Seagal, koji se nakon gotovo šest godine vraća na filmski set. Seagal je poznat po svojem jedinstvenom stilu borilačkih vještina u filmskim uspješnicama poput Under Siege i Above the Law, a njegov povratak na filmski set već je izazvao veliku pozornost u filmskim krugovima i među obožavateljima diljem svijeta.

- Volim u šali reći da sam ga gotovo izvukao iz mirovine. Vjerujem da takva glumačka legenda, kakva je Steven Seagal, ne smije stati, mora i dalje djelovati na filmskom platnu. Velika je čast i izazov za mene kao redatelja raditi s takvim umjetnikom. Veselim se njegovim energičnim glumačkim performansama i radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti - ističe redatelj Katušin.

Uz akcijsku megazvijezdu, u filmu će glumiti nizozemski borilački umjetnik Ron Smoorenburg, koji je krajem 90-ih publiku oduševio svojim impresivnim borilačkim vještinama u finalnom dvoboju Jackie Chanovog filma „Who Am I?“ te Michel Qissi, poznat po ulozi u filmu "Kickboxer", u kojem igra uz bok dugogodišnjeg prijatelja Jean-Claude Van-Dammea. Uz njih, uloge će odigrati i slavni Michael Paré te Jenny Paris i Alona Hertha, glumačke zvijezde Katušinovog filma „Wrongful Death 2: Bloodlines“, koji se krajem kolovoza ove godine premijerno prikazuje u njemačkim kinima.

Ideju za film 'Order of The Dragon' potpisuje Alex 'The White Shark' Pankine, dok priču i scenarij filma potpisuju Katušin i njegov glavni scenarist Miroslav Trčak. Katušinova produkcijska kuća Dream Team Pictures producirat će film u suradnji s njemačkom izdavačkom kućom Retro Gold 63 i Filmworkers, a kako već sada obećavaju, u filmu će oživjeti stil 80-ih i 90-ih te vratiti atmosferu i šarm akcijskih filmova koji su karakterizirali te nezaboravne godine.

- Ovim projektom želimo ponovno oživjeti duh tih vremena, vraćajući se korijenima žestokih akcijskih filmova, istovremeno pružajući publici iskustvo koje će ih vratiti u zlatno doba žanra. Ova suradnja neće biti samo osobni profesionalni uspjeh, već i važan doprinos hrvatskoj filmskoj industriji, istovremeno otvarajući vrata za međunarodne suradnje i promociju naše kinematografije na globalnoj razini - dodaje Katušin.

Snimanje filma odvijat će se na raznim lokacijama u Beogradu, pri čemu će za organizaciju snimanja i svakodnevno koordiniranje aktivnosti na terenu biti zaduženi Klara i Petar Vujović. Produkcija najavljuje završetak snimanja do kraja listopada 2025. godine, a kako naglašava Katušin, cijeli tim već aktivno radi na realizaciji svjetske premijere filma koji će, prema njegovim riječima, ostvariti nove svjetske rekorde u filmskoj industriji.