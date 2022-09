Štićenik Ellen DeGeneres je progovorio o njenoj dominaciji: 'Samo je ponižavala ljude'

Voditeljica i komičarka Ellen DeGeneres (64) je u svibnju ove godine snimila zadnju epizodu 19. sezone njenog popularnog showa nakon gotovo dva desetljeća emitiranja. Iako je ona izjavila da se show ukida jer joj više ne predstavlja izazov, mnogi su smatrali da su pravi razlog optužbe o "toksičnoj radnoj atmosferi" na setu, a sada su se pojavile i nove optužbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glazbenik Grayson Chance (25) je 2010. bio pozvan da gostuje na The Ellen DeGeneres Showu nakon što je snimka njegove izvedbe pjesme 'Paparazzi' Lady Gage (36) postala viralna. Kad su se Grayson i Ellen prvi put sreli komičarka mu je obećala da će mu pomoći da uspije.

- Zaštitit ću te. Ja ću biti ovdje za tebe. Učinit ćemo ovo zajedno - rekla je Ellen tada 12-godišnjem Graysonu, prenosi Rolling Stone.

Ubrzo nakon toga DeGeneres je suosnovala "eleveneleven" izdavačku kuću i potpisala Chancea kao svojeg prvog izvođača. Također ga je spojila s menadžerima visokog profila, agentom za rezervacije, publicistom i agentom za brendove.

Chance je već u listopadu 2010. izdao EP. Kako je njegov raspored turneja postajao sve zahtjevniji, tvrdi da je DeGeneres je 'postajala sve dominantnija i odlučivala je o svemu'.

Dok je bio na turneji Ellen je uspjela nabaviti dokumentarac o Justinu Biberu (28) 'Never Say Never' prije njegove premijere i tražila Graysona da ga pogleda kako bi razvijao karijeru po uzoru na jednu od najuspješnijih mladih pop zvijezda. Chance nije odmah pogledao film pa je Ellen nazvala njegovu majku kako bi ih oboje nagrdila.

- Kakva si ti to majka? Razočaranje nije ni blizu onoga što trenutačno osjećam - rekla je Ellen tada njegovoj majci.

- Ušla bi i pogledala stalak, vikala na stiliste, grdila ljude preda mnom i govorila: ‘Ovo nosiš za nastup?'. Samo je ponižavala ljude - objasnio je Chance kako je Ellen kontrolirala svaki aspekt njegove karijere i njegovih nastupa.

Kada je 2012. popularnost njegovog albuma pala, kao i prodaja ulaznica, DeGeneres se 'potpuno udaljila i napustila ga', tvrdi Grayson. Ubrzo ga je otpustila i izdavačka kuća i njegov tim se raspao.

Unatoč tome što njegova glazbena karijera nije imala zamah kakav su planirali, Chance se nastavio povremeno pojavljivati ​​u popularnom showu tijekom godina. Očekivao je da će to imati pozitivan učinak na njegovu karijeru.

- Kad god bih došao u emisiju, to je bio takav lažan osmijeh. Nije htjela ni pitati: ‘Kako si? Kako se držiš?’ Bilo je samo: ‘Evo o čemu ćemo razgovarati. Vidimo se tamo' - ispričao je Grayson.

Izvor blizak Ellen istaknuo je da se Chance nije žalio prije ili neposredno nakon pojavljivanja u emisiji 2019., te je primijetio da je 'zanimljivo' što je iznio te optužbe tek nakon izdavanja svog posljednjeg albuma.

Najčitaniji članci