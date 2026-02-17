Tko je buduća snaha Alke Vuice? S njenim sinom očekuje prvo dijete, evo čime se sve bavi...

Sin Alke Vuice, Arian, uskoro se ženi, a snaha će joj postati Dora Šitum. Par je za Story otkrio kako uskoro očekuju prinovu, a maleni dječak trebao bi stići u srpnju.
Zagrebačka akademska slikarica, vizažistica i poduzetnica Dora Šitum ovih je dana glavna tema, a ono što je Doru posljednjih tjedana stavilo pod povećalo javnosti njezina je veza s Arianom Vuicom za kojeg će se uskoro i udati.
Par je sada za Story potvrdio kako će uskoro postati roditelji, a beba im stiže početkom srpnja.
Podsjetimo, Alka Vuica (64) nastupila je krajem siječnja na Megadance partyju u zagrebačkoj Areni, a tim je povodom otkrila i sretne vijesti - da joj se sin Arian (36) ženi.
'Moja Dora Šitum koja inače je šminkerica i na Novoj TV, a uskoro i moja snaha moram se pohvaliti', rekla je Alka za Dnevnik.hr.
Dora Šitum inače stoji iza Poudre studija.
'Dora je diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, ali svoj umjetnički izraz nije ograničila samo na platno', navodi se na stranici studija.
Naime, Šitum se bavi umjetničkim slikanjem i oslikavanjem tijela, kreiranjem unikatnih vizuala i scenografija te interijera, vodi radionice i edukacije te se bavi ilustracijom i vizualnim identitetom.
'Doru karakterizira duboka pažnja prema detaljima, sofisticiran osjećaj i sposobnost da iz svake osobe izvuče ono autentično', stoji na stranici.
