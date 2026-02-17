Obavijesti

DORA ŠITUM

Tko je buduća snaha Alke Vuice? S njenim sinom očekuje prvo dijete, evo čime se sve bavi...

Sin Alke Vuice, Arian, uskoro se ženi, a snaha će joj postati Dora Šitum. Par je za Story otkrio kako uskoro očekuju prinovu, a maleni dječak trebao bi stići u srpnju.
Zagrebačka akademska slikarica, vizažistica i poduzetnica Dora Šitum ovih je dana glavna tema, a ono što je Doru posljednjih tjedana stavilo pod povećalo javnosti njezina je veza s Arianom Vuicom za kojeg će se uskoro i udati. | Foto: Instagram
1/27
