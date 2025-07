Stigao je trailer za petu sezonu 'Stranger Thingsa'! Fanovi: Ovo je kraj jedne ere, nismo spremni

Ako ste se pitali kad ćemo ponovno vidjeti Eleven, Mikea, Dustina i ostatak ekipe iz Hawkinsa, više ne morate čekati. Netflix je objavio trailer za petu, ujedno i posljednju sezonu serije 'Stranger Things'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Peta sezona donosi novu borbu protiv Vecne, a trailer pokazuje da je Hawkins u kaosu. Grad je zatvoren, sve izgleda kao da je počeo rat, a iz pukotina koje vode iz 'Upside Downa' izlaze čudovišta i prijete stvarnom svijetu. I da, Vecna se vraća, jači i opasniji nego ikad.

Foto: YouTube/screenshot

Borba će se voditi na poznatom terenu. Hawkins i Upside Down bit će glavne bojišnice u završnim epizodama. A sad ono što svi čekaju, kad stiže? Netflix je potvrdio da dugoiščekivana peta i posljednja sezona kreće ove jeseni. Prve četiri epizode izlaze 26. studenog, tri nove dolaze na Božić, a veliko, emotivno finale čeka nas na Staru godinu.

Foto: YouTube/screenshot

A da stvar bude još uzbudljivija, Netflix je otkrio i naslove svih osam epizoda: 'The Crawl', 'The Vanishing of…', 'The Turnbow Trap', 'Sorcerer', 'Shock Jock', 'Escape From Camazotz', 'The Bridge' i 'The Rightside Up'.

Naravno, stara ekipa ostaje na okupu - Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke… A pridružuju im se i neka nova lica, među njima i Linda Hamilton (da, ona iz 'Terminatora') i Jake Connelly.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

A što kažu fanovi?

'Zadnja sezona, a još uvijek ista postava, to se zove lojalnost i pravi casting. Svi su ostali do kraja!', 'Ovaj trailer je sve, ne daje previše, ali atmosfera je savršena. Tako se radi teaser!', 'Kraj jedne ere, ali hvala Bogu da ju zatvaraju ovako snažno. Ovo ćemo svi pamtiti', komentiraju na YouTubeu.

Foto: YouTube/screenshot