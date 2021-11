Glazbena legenda Sting (70) nastupit će 21. ožujka 2022. godine u Areni Zagreb, najavljuju organizatori Cherrytree Music Company, Live Nation i Charm Music. Koncert slavnog glazbenika bit će dio njegove turneje 'My Songs', a prodaja ulaznica počinje u petak, 12. studenoga.

Sting će na turneji izvoditi svoje najveće hitove, pa zagrebačka publika neće ostati zakinuta za hitove poput "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne", "Desert Rose", "Englishman In New York", "Every Breath You Take", "Message In A Bottle"...

Stingov novi album "The Bridge" izlazi 19. studenog, a eklektični materijal predstavlja različite faze i stilove iz njegove karijere. Naravno, veliki koncert Stinga kombinirat će prokušane uspješnice s novim pjesmama.

Cijene ulaznica za koncert kreću su od 320 kuna, pa sve do 830 kuna, ovisno o poziciji u zagrebačkoj Areni, a organizatori se nadaju kako će do ožujka 2022. godine epidemiološka slika biti značajno bolja nego li je u trenutku najave ovog velikog koncerta.