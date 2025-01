Stiže iz jedne od najutjecajnijih obitelji u SAD-u: Optužili ga za kanibalizam, sad je u Hrvatskoj

Armie Hammer, američki glumac i potomak naftne dinastije, postao je središte jednog od najvećih holivudskih skandala 21. stoljeća. Od zvijezde A-liste do kontroverzne figure, njegova karijera doživjela je dramatičan preokret nakon što su šokantne optužbe 2021. godine potresle Hollywood. Proslavio se ulogama u hit filmovima poput "Call Me By Your Name" i "Društvena mreža", prije nego što je skandal zaprijetio uništenjem njegove karijere.

Obiteljsko naslijeđe i holivudski uspjeh

Armie Hammer potječe iz jedne od najutjecajnijih američkih obitelji. Njegov pradjed, industrijalac Armand Hammer, izgradio je naftno carstvo Occidental Petroleum i bio je poznat po bliskim vezama s političkom elitom, uključujući sovjetske čelnike. Njegov djed, Julian Hammer, vodio je kontroverzan život obilježen nasilnim incidentima, dok je njegov otac, Michael Hammer, upravljao brojnim obiteljskim poduzećima, uključujući Knoedler Gallery i Hammer Productions.

Kao nasljednik ovog kompleksnog obiteljskog naslijeđa, Armie je odrastao u privilegiranom okruženju između Los Angelesa i Kajmanskih otoka. Njegova majka Dru Ann Mobley, bivša bankarska službenica, inzistirala je na skromnom odgoju, pokušavajući ga zaštititi od negativnih utjecaja obiteljskog bogatstva. Odnosi unutar obitelji bili su često napeti, posebno između različitih generacija Hammera, što je kasnije Armie opisao kao "komplicirano naslijeđe" koje je značajno utjecalo na njegov razvoj.

Svoj put u Hollywoodu započeo je epizodnim ulogama u televizijskim serijama, da bi veliki proboj ostvario 2010. godine dvojnom ulogom blizanaca Camerona i Tylera Winklevossa u filmu "Društvena mreža". Nakon toga uslijedile su značajne uloge u blockbusterima i nezavisnim produkcijama, što ga je pozicioniralo među najtraženije glumce svoje generacije.

13th Annual Go Gala - Los Angeles | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

Skandal koji je uzdrmao Hollywood

Početkom 2021. godine, holivudsku javnost šokiralo je nekoliko žena koje su istupile s teškim optužbama protiv Hammera, uključujući navode o seksualnom zlostavljanju i emocionalnoj manipulaciji. Posebnu medijsku pozornost izazvale su navodne poruke u kojima je izražavao uznemirujuće fantazije. Iako je Hammer kategorički negirao optužbe za kriminalno ponašanje, kasnije je priznao problematično ponašanje u romantičnim vezama.

Skandal je rezultirao trenutačnim napuštanjem velikih filmskih projekata, prekidom suradnje s prestižnom agencijom WME, ozbiljnim financijskim poteškoćama i razvodom od dugogodišnje supruge Elizabeth Chambers.

Povratak na filmsko platno

Nakon što je tužiteljstvo u Los Angelesu 2023. godine odbacilo optužbe zbog nedostatka dokaza, Hammer je započeo postupni povratak glumi. Hollywood ga je početkom 2024. godine ponovno primijetio kada je najavljeno njegovo sudjelovanje u trileru "The Dark Knight", koji se počeo snimati u Hrvatskoj.

Film premiere of 'Bad Boys for Life' in Los Angeles | Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

Osobni život nakon skandala

Hammer trenutno radi na obnovi svoje karijere dok pokušava održati zdrav odnos sa svojom djecom. Unatoč kontroverzama koje ga prate, određeni kolege iz filmske industrije pružaju mu podršku u pokušaju povratka glumi. U nedavnim medijskim istupima naglasio je kako prolazi kroz intenzivno razdoblje samorefleksije i terapije.