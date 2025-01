Optuživali su ga da je kanibal, a sad snima novi film u Hrvatskoj

Glumac Armie Hammer (38) vraća se na velika platna nakon skandala 2021. kada su ga bivše djevojke optužile za seksualno nasilje, zlostavljanje, ali i tvrdile da je imao 'kanibalističke nagone'. Kako navodi Variety, Hammer je dobio ulogu u trileru 'The Dark Knight', kojeg će režirati njemački redatelj Uwe Boll, a počinje se snimati već krajem ovog mjeseca u Hrvatskoj.

Uz novu ulogu, Hammer već radi i na westernu 'Frontier Crucible' u kojem glume Thomas Jane i William H. Macy. Pa iako su mnogi glumcu predviđali kraj karijere zbog ozbiljnih optužbi, tužitelji u Los Angelesu su 2023. sve odbacili, a Hammer se vratio poslu.

Nedavno je u jednom podcastu rekao da mu je karijera ponovno krenula uzbrdo, i da ima toliko ponuda za posao da ih je morao početi odbijati.

USA - Go Campaign’s 13th Annual Go Gala - Los Angeles | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

- Odbio sam prvi posao nakon četiri godine ovog s*anja. Mislim, to je najbolji osjećaj koji sam ikada imao - rekao je. Do sada je već glumio u mnogim poznatim filmovima kao što su 'The Lone Ranger', 'The Man from U.N.C.L.E.', 'Call Me by Your Name'...

U filmu 'The Dark Knight' glumi Sandersa koji uzima pravdu u svoje ruke i počinje hvatati kriminalce. Postaje senzacija na društvenim medijima i heroj, no šef policije vidi ga kao prijetnju koju treba obuzdati. A iako ima isto ime kao i film Christophera Nolana o Batmanu, pa i sama radnja naočigled podsjeća na tog mnogima omiljenog lika, izvršni producent Michael Roesch istaknuo je da je njihov film 'puno drugačiji od Nolanovog' te da nema brige da bi se netko mogao zabuniti...

Snimanje filma počinje već 27. siječnja u Hrvatskoj, a točne lokacije još nisu poznate. Podsjetimo, u Lijepoj Našoj su se do sada snimale brojne serije i filmovi te su je posjetile brojne glumačke zvijezde.

Jedna od serija koja je dodatno popularizirala jug Hrvatske je 'Igra prijestolja' koja se snimala na nekoliko lokacija. Nedavno je u Istri bio i oskarovac Eddie Redmayne zbog snimanja serije 'The Jackal', a 2022. i 2023. je u Zagrebu bila Kate Beckinsale zbog snimanja filma 'Canary Black'.

Labin: Oskarovac Eddie Redmayne na snimanju Netflixove serije "Šakalov dan" | Foto: Sasa Miljevic/Davor Javorovic/Matija Habljak/PIXSELL

Diljem Hrvatske su još posljednjih par godina snimali Salma Hayek, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Halle Berry...