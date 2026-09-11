Obavijesti

Show

Komentari 0
USKORO NA RTL-U

Stiže nova sezona 'Divljih pčela'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stiže nova sezona 'Divljih pčela'
7
Foto: rtl
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete. Kakva sudbina čeka omiljene likove, doznat ćete uskoro u novoj sezoni serije na RTL-u i platformi Voyo

Admiral

Povratak u Vrilo omiljenim likovima, uz nove napetosti, zaplete i brojne domaće zvijezde koji se pridružuju uigranoj glumačkoj postavi – novu sezonu 'Divljih pčela' ne propustite uskoro na RTL-u i platformi Voyo!

Uzbudljiva priča smještena u Cetinsku krajinu, tri sestre koje skrivaju mračnu tajnu, ljubavni zapleti, nepredvidive ljudske emocije, nepravda, odanost obitelji i pamtljivi likovi sa svojim strastima, borbama i osjećajima – prva sezona RTL-ove serije 'Divlje pčele' u posljednjih je godinu dana za ekrane prikovala sve generacije, o njoj se komentiralo na društvenim mrežama, u uredima, školama, ulici i na kavama, a brojne nominacije i osvojene medijske nagrade, kao i pohvale te reakcije gledatelja koje ne prestaju, svjedoče o njoj kao o pravom televizijskom fenomenu!

Foto: rtl

Cijenjeni domaći glumci, poput Sanje Vejnović, Jelene Perčin, Amara Bukvića, Jasne Bilušić, Jasmina Mekića, Dragana Veselića ili Alana Blaževića, još su jednom potvrdili svoju dominaciju sjajnim i suverenim izvedbama, no 'Divlje pčele' predstavila su novu generaciju mladih domaćih glumačkih zvijezda, na čelu s voljenim sestrama Runje, Anom Marijom Veselčić, Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić, koje su postale junakinje kakve domaći televizijski eter već dugo ne pamti. Uz njih, tu su Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Antonija Julija Blaće, Luka Šegota, Davor Pavić...

Upravo su raznolikost likova te njihove složene priče i odnosi jedna od najvećih snaga serije, a pitoreskno Vrilo mjesto je u kojem se ljubav nikada nije događala bez posljedica, obitelji nikada nisu bile bez tajni, a prošlost se uvijek vraćala onda kada su mještani mislili da su je napokon zakopali.

Foto: rtl

Veliko finale prve sezone ostavilo je otvorenima brojna pitanja i natjeralo gledatelje da željno iščekuju nove zaplete! U novim epizodama, najavljuju iz produkcijskog tima, glavna priča bit će ona o kazni i iskupljenju. Katarina napeto iščekuje presudu za ubojstvo Petra, Cvita u kući Vukasa i dalje živi pod Mirjaninom čizmom, pitajući se hoće li ikada moći biti istinski sretna s Nikolom, dok Zora strepi o Katinoj sudbini i mašta o odlasku iz Vrila kako bi pokušala zaboraviti prošlost i ostvarila svoj san. Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji, dok se njegov brat Ivica i dalje bori protiv duhova prošlosti. General Badurina i dalje se ne miri sa nerazjašnjenom smrću sina, dok se Rajki u život upliće osoba za koju je mislila da ju je zauvijek ostavila iza sebe...

Foto: rtl

Dobro poznatim likovima pridružit će se i brojna nova glumačka imena čiji će dolazak u Vrilo donijeti brojne napetosti, promjene i zaplete – Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer, Ivana Krizmanić, Rafael Anočić, Armin Čatić i mnogi drugi.

Katarina kojoj prijeti smrt strijeljanjem, Ivica koji povlači obarač pištolja, emotivna Rajka krvavih ruku, Badurina koji i dalje istražuje Domazeta - samo su djelić onoga što čeka gledatelje u novim nastavcima. Kakva sudbina čeka omiljene likove, gledatelji će doznati uskoro u novoj sezoni serije 'Divlje pčele', na RTL-u i platformi Voyo.

PČELE PROTIV KUMOVA Ove jeseni nastavlja se rat za gledatelje: Evo što će sve biti na programima domaćih TV kanala
Ove jeseni nastavlja se rat za gledatelje: Evo što će sve biti na programima domaćih TV kanala

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda
SVE IM SE VIDI

Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda

Da je manje više znaju domaće, ali i strane zvijezde. Izdvojili smo neke od najpoznatijih golih haljina stoga u galeriji pogledajte kakva smo sve izdanja gledali
Sjećate li se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Na Instagramu je zvijezda, a ovako sada izgleda
PRATI JU 20.000 LJUDI

Sjećate li se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Na Instagramu je zvijezda, a ovako sada izgleda

Renata Šapina iz Slavonskog Broda gledateljima je poznata iz emisije 'Ljubav je na selu', a bila je kod farmera Milana Milinkovića te kod Zorana Stričevića. Sudjelovala je i u showu 'Ženim sina'
FOTO Brooks, jesi li zaboravila grudnjak? Glumica prošetala u prozirnoj čipkastoj haljini
SEKSI IZDANJE

FOTO Brooks, jesi li zaboravila grudnjak? Glumica prošetala u prozirnoj čipkastoj haljini

Fotografi su glumicu 'ulovili' u izlasku. Nosila je provokativnu kombinaciju u koju su gledali baš svi - za njom su se okretali na ulici... Gdje god da je prošla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026