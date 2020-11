Stiže premijera baleta Ponos i predrasude u zagrebačkom HNK

Prvu baletnu premijeru u novoj sezoni otvorit će upravo ova priča o pravoj ljubavi, varalicama i herojima - “Ponos i predrasude”, u subotu, 7. studenog

<p>Praizvedba ovoga glasovita klasika bila je u zagrebačkom HNK-u planirana za 27. ožujka, no epidemija korona virusa zatvorila je kazališta i onemogućila izvedbu.</p><p>Situacija je sve odgodila, no prvu baletnu premijeru u novoj sezoni otvorit će upravo ova priča o pravoj ljubavi, varalicama i herojima - “Ponos i predrasude”, u subotu, 7. studenog. Ovo baletno djelo nastalo je prema literarnom predlošku kultnog klasika Jane Austen, a u koreografiji i režiji<strong> Lea Mujića</strong>.</p><p>- Osoba može biti ponosna, a da nije uzaludna. Ponos je više povezan s našim vlastitim mišljenjem o nama samima, ali taština je u mišljenju drugih koje bismo željeli nadoknaditi o nama. I planine i ljudi su u stanju kolabirati, međutim, ljudi zbog svoje arogancije i ludosti. Čitajući ove slavne citate iz knjige ‘Ponos i predrasude’ neprestano zamišljam naše plesače kako traže ključ ili rješenje zagonetki s kojima se susreću - riječi su ravnatelja Baleta<strong> Leonarda Jakovine</strong>.</p><p>Prvakinja baleta, <strong>Iva Vitić Gameiro</strong> (32), koja igra Jane Bennet, ispričala nam je svoje dojmove o ovom kazališnom komadu.</p><p>- Sretna sam što takav naslov imamo prilike pretvoriti u baletnu predstavu i dočarati publici. Leo Mujić je pravi majstor za to. Zna nas u dušu i svaki lik je točno onaj koji i treba biti - rekla nam je Iva.</p><p>Premijera je prvotno trebala biti u ožujku, što je spriječila pandemija, a scenarij se u međuvremenu malo promijenio. Tijekom lockdowna joj je bilo lakše jer je imala potporu supruga, Portugalca <strong>Guilhermea Gameira Alvesa</strong>, baletana, koji igra s njom u ovom baletu, i to Darcyja. Motivirali su jedno drugo i vježbali svaki dan.</p><p>- Nakon vježbi snage i istezanja radili smo baletni klas koliko je to moguće u stanu. Čak smo i trčali, samo da ne izgubimo kondiciju - kaže nam Iva.</p>