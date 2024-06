Stiže The Voice Kids, s HRT-a su nam otkrili detalje: 'Smišljeno je pedagoški, ima i noviteta!'

Nakon četiri sezone HRT-ova glazbena serijala 'The Voice Hrvatska', došao je red i na mlađe zaljubljenike u glazbu i pjevanje. Sva djeca starija od osam, a mlađa od 15 godina imaju priliku postati članom 'The Voice Kidsa' te pokazati svoje talente! Njihovo glazbeno putovanje počinje prijavom na internetskoj stranici The Voice.hr, a nastavlja se na pred audicijama potkraj lipnja u jednom od šest gradova - Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu, Varaždinu i Dubrovniku.

Natjecatelji će na raspolaganju imati psihologe, glazbene pedagoge...

- The Voice Kids je franšiza koja je produkcijski i pretprodukcijski jednako zahtjevna kao i The Voice Hrvatska. Ono što novu inačicu razlikuje od stare, jest da imamo puno veću podršku ljudi iz dječjeg programa, psihologe i glazbene pedagoge, koji će raditi s djecom i biti im na raspolaganju za vrijeme svih etapa natjecanja - objašnjava nam Rahela Stefanović, glavna urednica programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog televizijskog programskog kanala.

Foto: Dario Njavro / HRT

'The Voice Kids' jest natjecanje, ali prije svega iskustvo koje se pamti cijelog života, prilika za zabavu i druženje, ističe Stefanović.

- Ovim projektom želimo potaknuti djecu da razviju kreativnost, da se educiraju, zabave, ali i izađu iz svega jači nego što su stigli... Cilj nam je osvijestiti društvo, potaknuti roditelje da više razgovaraju sa svojom djecom, a ona da im kažu što ih muči - kaže glavna urednica programa HTV1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i Međunarodnog televizijskog programskog kanala.

Prijave traju do 11. lipnja

'The Voice Kids' emitirat će se krajem prosinca kroz devet tjedana, a u njega je upućena i pravobraniteljica.

- Dala nam je super savjete kako očuvati djecu i pružiti im jedno lijepo iskustvo. Osim toga, mi ćemo kao tim proći kroz edukacije jer smatramo da je važno kako komunicirati s djecom - govori Stefanović te dodaje kako prijave za 'The Voice Kids' traju do 11. lipnja te se sastoje od upitnika.

- Upitnik se ispuni od vrlo jednostavnih podataka, poput imena roditelja ili skrbnika, omiljenih pjesama koje bi dijete izvelo na pred audiciji, pitanja vezanih uz njihove prijašnje nastupe... Osim toga, djecu kroz upitnik pitamo za slobodne aktivnosti, tražimo ih fotografije i video ili audio snimke na kojima pjevaju - objašnjava urednica.

Foto: Dario Njavro/HRT

Limita za prijavu nemaju, zato, kako kaže, postoje pred audicije koje služe za uži izbor natjecatelja. Nakon njih, stručni ocjenjivački sud izabrat će stotinjak najboljih koji će pristupiti audiciji u Zagrebu. Od stotinjak odabranih svaki mentor u svoj tim bira 12 natjecatelja. Natjecanje se nastavlja kroz dvije emisije troboja u kojima se troje mladih natjecatelja izvodeći jednu pjesmu treba izboriti za nastavak natjecanja.

Novitet su i troboji

- Troboji su novitet u odnosu na dosadašnje dvoboje. Po tome, dijete koje će ispasti, nikad neće biti samo na pozornici. Vrlo je to pedagoški smišljeno kako se dijete ne bi osjećalo usamljeno ili tužno - ističe Stefanović te dodaje kako će izostanaka iz škole biti, ali se producentski tim maksimalno potrudio da budu minimalni.

- Pokušat ćemo da su natjecatelji što manje odsutni iz škole, a što se tiče snimanja, držat ćemo se svih propisa. Poštivat ćemo slobodno vrijeme djece, paziti da nisu na setu koliko bi bili odrasli u "The Voice Hrvatska". Osim toga, važno je napomenuti da roditelji dvije pred audicije financiraju sami, a ako im djeca dođu do blindea, odnosno audicija koje se snimaju na HRT-u, javni servis snosi sve putne troškove - govori urednica.

Foto: Dario Njavro/HRT

Kako je biti na pozornici 'The Voice Hrvatska', vrlo dobro znaju Sergej Božić, Ana Širić, Toni Šimonović, Ivana Jukić, Sandro Bjelanović, Jakov Peruško Rihtar i Martin Kosovec. Sjajni mladi ljudi koji su svojim pjevanjem oduševili publiku i gledatelje u posljednjoj sezoni showa.

Pobjednik Martin oduvijek je uživao u nastupima na pozornici, ali kaže kako mu je pozornica The Voicea najdraža ikad!