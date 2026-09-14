Stižu nove epizode Večere za 5! Ovog tjedna kuhaju Dubrovčani

Nema večere do 'Večere za 5'! Obožavani kulinarski show koji je godinama dio svakodnevice gledatelja RTL-a ovaj tjedan donosi nove kandidate, nova druženja, slasne recepte i, naravno, neizostavno ocjenjivanje za stolom. Upravo je u tome i čar 'Večere za 5' - osim onoga što se nalazi na tanjuru, gledatelji iz večeri u večer upoznaju različite ljude, njihove navike, karaktere i male životne priče, a svaki novi tjedan donosi potpuno novu ekipu i nova iznenađenja.

Ovaj tjedan kuhat će se u Dubrovniku i okolici, a petero kandidata pokazat će što znaju pripremiti svojim novim gostima. Svaki od njih imat će priliku osvojiti simpatije suparnika, ali i što bolje ocjene, a onoga tko na kraju tjedna bude najbolji očekuje nagrada od 1000 eura.

Prva će kuhaču u ruke uzeti Katarina (30) iz Trstenog, koja se udala u Dubrovnik i danas živi u okolici sa suprugom i dvije kćeri. Za sebe kaže da je klasična žena koja se voli uređivati, a posebno uživa u šminkanju i uređivanju noktiju. Kao svoju najveću manu ističe tvrdoglavost, a svojim vrlinama smatra to što je dobra i osjećajna. U 'Večeru za 5' prijavila se kako bi upoznala nove ljude i doživjela novo iskustvo, a gledateljima obećava puno smijeha i dobru atmosferu.

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„Mislim da ću ovaj tjedan biti dosta vesela, a i da neće biti dosadno zato što puno pričam“, najavljuje Katarina. Svojim će gostima za glavno jelo poslužiti lungić, a hoće li upravo njezina večera biti dobar početak dubrovačkog tjedna, doznat će se već u prvoj epizodi.

Drugi dan kuhat će Antun (35), pomorac iz Dubrovnika koji danas živi u Mokošici. Zaljubljenik u more, Antun je svoj životni poziv pronašao upravo u pomorstvu, a priznaje kako mu je, otkako ima malo dijete, teže odlaziti od obitelji. Ipak, tehnologija mu omogućuje da sa svojima ostane u kontaktu i dok je daleko. Za sebe kaže da je eksplozivan i brzoplet, no ističe kako je uvijek spreman pomoći drugima.

„Otići na barku je meni odmor za dušu“, kaže Antun koji će svojim gostima pripremiti morske namirnice koje je sam ulovio!

Foto: rtl

U dubrovačkom tjednu kuhat će i poduzetnik Zoran A. (42) iz Cavtata. Bavi se pustolovnim turizmom i suvlasnik je pustolovnog parka, a slobodno vrijeme najradije provodi u pokretu i prirodi - na biciklističkim, penjačkim i kajakaškim turama. Više od 20 godina član je HGSS-a, a posljednjih se godina posvetio i triatlonu, pa su mu trčanje i plivanje važan dio života. Zoran kaže da može plivati i na temperaturama od minus pet stupnjeva, zbog čega vjeruje da se može nositi i s konkurencijom u 'Večeri za 5'. Ipak, natjecanje mu nije najvažnije - želi upoznati nove ljude i kušati ono što će pripremiti njegovi domaćini, a svoje će goste pokušati zadiviti morskim delicijama.

Foto: rtl

Za dobru atmosferu za stolom pobrinut će se i Zoran K. (56), glazbenik i hedonist iz mjesta Lozica koji već ima iskustva s RTL-ovim kulinarskim emisijama. Sudjelovao je u 'Večeri za 5 na selu' i 'Tri, dva, jedan kuhaj!' a ponovno se prijavio u emisiju jer, kaže, obožava druženja i finu hranu. Zoran nastupa po hotelima, restoranima i brodovima, gdje svira harmoniku, a odnedavno odlazi u teretanu kako bi ostao u formi te, kako kroz smijeh kaže, spržio kalorije.

„Kandidate ću nastojati ugostiti kao što bih sebe i nastojat ću da im bude nezaboravno“, kaže Zoran, koji vjeruje da će s lakoćom pobijediti konkurenciju.

Foto: rtl

Posljednja u ovotjednoj ekipi bit će Mija (52), voditeljica odjela za odnose s gostima u hotelu. Rođena je u Ljubljani, potkraj devedesetih preselila se u Cavtat, a potom u Konavle, gdje danas živi sa suprugom i najmlađom kćeri dok drugo dvoje djece žive u Zagrebu.

Miji je posebno važno očuvanje tradicije, a njezina obitelj ima čak i vlastitu kapelicu. Uživa u svom vrtu, u slobodno vrijeme putuje i uči strane jezike, a u 'Večeru za 5' prijavila se kako bi upoznala nove ljude, kušala nova jela, sklopila nova prijateljstva i jednostavno se dobro zabavila.

Foto: rtl

„Mislim da će ovaj tjedan baš biti dobar“, kaže Mija, koja će gostima poslužiti mesni jelovnik.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u.