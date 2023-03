Stjepan Hauser gostuje na novom albumu rock benda U2

Novi album irskog rock benda U2 izlazi 17. ožujka, a bend je otkrio da su na svom 15. albumu ugostili i poznatog hrvatskog violončelista Stjepana Hausera. Na novom albumu 'Songs of Surrender' naći će se četrdeset pjesama, nanovo snimljenih uspješnica iz njihove dugogodišnje karijere.

Edge je u intervjuu za Rolling Stone otkrio kako je u izradi albuma sudjelovao i violončelist Stjepan Hauser koji je gostovao u izvedbi pjesama 'Vertigo', 'Where The Streets Have No Name' i 'Dirty Day'.

Stjepana Hausera doveli su u studio te su s njima proveli pet dana radeći na novim verzijama poznatih pjesama.

- Na pjesmi 'Vertigo' je došlo do nevjerojatnog dvoboja između akustične gitare i violončela. Na 'Dirty Day', koju sam opet započeo na akustičnoj gitari, također smo dali Hauseru priliku da svira, no ja sam na kraju ostavio većinu akustične gitare i prepustio sve violončelu - opisao je član U2-a te dodao da je pjesma 'Where The Streets Have No Name' na novom albumu poprimila novi oblik i karakter, a za instrumentalni uvod zaslužan je upravo Hauser.

