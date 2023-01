Matko Jelavić otkriva detalje sukoba i SMS-a: Hauser se sad ne javlja, teško me izvrijeđao

Prvi put su 2Cellos moju pjesmu 'Majko stara' izveli prije deset godina. Tad sam samo odmahnuo rukom pomislivši: 'Vidi ovih'. No onda se to nastavilo. Pomislio sam: 'Što je ovima sad'. Izvode i od drugih pjevača pjesme, no moju pjesmu stalno jer znaju da je ultra popularna, pogotovo među emigracijom, kaže nam Matko Jelavić (64).