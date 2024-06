Stjepan Hauser objavio dirljivi video: 'Samo je jedna Celine Dion, a ja strpljivo čekam duet'

Naš violončelist, Stjepan Hauser, na društvenim mrežama podijelio je video s nastupa u Las Vegasu. Tamo ga je slušala Celine Dion, a Hauser je odsvirao pjesmu 'My Heart Will Go On'. Kad je pjesma završila, glazbena diva ustala je s ostatkom publike i oduševljeno pljeskala Hauseru. Nakon toga violončelist joj je posvetio emotivnu objavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mi smo jedni drugima najveći fanovi! Strpljivo čekam naš duet i znam da će se vratiti na pozornicu jača nego ikad, jer samo je jedna Celine - pisalo je u opisu videa.

Njegovi obožavatelji bili su oduševljeni.

- Jedinstveni ljudi i glazbeni geniji - glasio je jedan od komentara.

- Nevjerojatno je vidjeti ih zajedno. Ovo je baš iznenađenje - pisali su drugi obožavatelji.

Foto: Instagram