VIDEO Koja čast! Na Hauserov koncert ušetala Celine Dion! On joj je posvetio i posebnu pjesmu

Sve oči bile su ovih dana uprte u violončelista Stjepana Hausera (38). Na njegovom ‘Rebel With A Cello‘ Showu u Wynnu bila je glazbena diva Celine Dion! Puljanin je itekako bio svjestan svoje VIP gošće. Odsvirao je prepjev ‘My Heart Will Go On‘, pjesme koja je bila tema kultnog filma ‘Titanic‘ iz 1997., za koji je Dion snimila soundtrack.

Slavna pjevačica dobila je veliki pljesak i ovacije kad je stigla u dvoranu, a izvedba pjesme ‘My Heart Will Go On‘ posebno ju je dirnula. Svladana emocijama, Dion je sjedila potpuno zadubljena u izvedbu na pozornici do samog kraja.

Nakon što je pjesma završila, ustala je s ostatkom publike i oduševljeno pljeskala Hauseru. U jednom je trenutku shvatila da je pljeska publike i za nju, pa se počela okretati lijevo i desno oko sebe. Zahvaljivala je i kimala u znak poštovanja posjetiteljima koncerta. Osim toga, poslala im je nekoliko poljubaca uz riječi: 'Hvala vam, puno vam hvala!'

Hauser je Dion pokušao nagovoriti da nastupi s njim, ali ga je pristojno odbila. Dala mu je znak rukom da bi uskoro trebali porazgovarati.

Kad je violončelist shvatio da ga je diva odbila, pokušao ju je nagovoriti da dođe na pozorniicu i otpjeva samo jedan stih. No i to je odbila.

- Hvala vam što ste ovdje, nama je to velika čast. Uživajte u ostatku nastupa - poručio Hauser Dion.

Ipak, kasnije se s njime družila u posebnoj prostoriji. Rekla mu je kako je njegova velika obožavateljica te da je oduševljena njegovim sviranjem.

Jednako oduševljen bio je i Hauser!

- Dugo sam čekao ovaj trenutak! Hvala ti što si došla na moj nastup u Vegas sa svojom obitelji, bila mi je čast! - poručio je u nedjelju uz fotografije s Celine i njezinom obitelji na društvenim mrežama.