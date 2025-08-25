Obavijesti

'DIVNI STE'

Stjepan Hauser objavio video s lijepom plavušom: Zasvirali su uz pse, a on je ponovno bos...

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Stjepan Hauser objavio video s lijepom plavušom: Zasvirali su uz pse, a on je ponovno bos...
Foto: Instagram

U videu koji je Stjepan Hauser objavio na društvenim mrežama možemo ga vidjeti u društvu talijanske čelistice kako sviraju i plešu skupa. U zabavi im se pridružilo mnoštvo pasa...

Hrvatski violončelist Stjepan Hauser objavio je video s talijanskom čelisticom Giuliom kako sviraju i plešu uz pse. Hausera se može vidjeti u žutoj košulji i crnim hlačama, a publika je primijetila da je opet bos. Šala da je violončelist u svojim videima uvijek bos postala je omiljena među obožavateljima.

'Divni ste, predivni su vam psi', 'Divan ste par', 'Slatki ste, ali neka ti netko nabavi cipele' - bili su neki od komentara.

'Vrijeme za obitelj' napisao je ispod videa Stjepan.

Duo 2CHELLOS je stekao slavu 2011. nakon što je njihova obrada pjesme 'Smooth Criminal' postala hit na YouTubeu, prikupivši preko tri milijuna pregleda u prva dva tjedna i gotovo 43 milijuna pregleda do travnja 2021. Stjepan Hauser i Luka Šulić skupa su putovali svijetom i svirali na velikim događanjima.

Nedavno je Stjepan otkrio da su on i kolega Luka i dalje u kontaktu. 

- Luka i ja postigli smo ogromne stvari zajedno, ali s vremenom su nam se želje i putevi promijenili. Sretan sam zbog svega što smo napravili, ali i zbog toga gdje smo sada. Često se s radošću prisjetim naših zajedničkih nastupa i svega što smo postigli. Bilo je to jedno nevjerojatno putovanje puno energije - rekao je za Story

Foto: RichÃ¡rd Vojcehovszkij

Već dugo se nagađa na njegovu vezu s Marijom Vessom.

- Razumijem znatiželju medija i ljudi, ali svoj privatan život volim zadržati za sebe - rekao je i istaknuo da mu je trenutno karijera na prvom mjestu. 

Foto: TikTok

