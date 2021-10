Jedan od članova žirija u showu 'Masterchef', Stjepan Vukadin iz Rogoznice, ispričao je za InMagazin da je s 14 godina išao u sjemenište jer je imao veliku želju postati svećenikom. Na kraju je shvatio da je njegova velika ljubav ipak kuhanje.

- Probudim se mislim o tome, navečer misliš o tome. Znaš ono kad se zaljubiš, pa misliš o toj curi čim se probudiš, pa navečer kad ideš leći, tako je meni to nekako izgledalo. Rekao sam svojima, rekao sam stricu, rekao sam župniku don Filipu i njima je bilo drago u biti, što je to sve tako - ispričao je Stjepan koji je u sjemeništu zaključio da to nije za njega.

Upisao je školu za kuhara. U djetinjstvu su uvijek kuhale mama i baka, a Stjepan je bio često pored njih i sve promatrao.

- Sjećam se pokojne babe, kad je radila puru i miješala sat, sat i pol vremena, bio sam nešto i oko strica dok je radio gradele, tu je nekako krenula moja ljubav prema kužinavanju - rekao je.

Dodao je kako mu je najveća kritičarka u poslu njegova supruga.

- Mislim da je moja draga Katarina, žena, njenih kritika se nekako, neću reći bojim, ali ona mi je tu najveći kritičar, najveća podrška. Kad izbacim neko novo jelo na meniju, ona je među prvima koji ga proba - kaže. Vjeruje da je kuharima najmrskije kada moraju kuhati za sebe pa mu je draže kad netko drugi spremi.

- Bitno da je kuhano, bitno da je na žlicu. Znamo koliko je teško kuhati i zadovoljiti gosta - zaključio je.