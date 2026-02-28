Obavijesti

VELIKI INTERVJU ZA CAFE: PLUS+

Stjepan Perić o 'Bečkoj školi': I svoje sinove bih dao u nju! Neki misle da je prava, neki se ljute

Piše Davor Lugarić,
Stjepan Perić o 'Bečkoj školi': I svoje sinove bih dao u nju! Neki misle da je prava, neki se ljute
Je li ovo rađanje hrvatskog humora?, nižu se pozitivne reakcije na ‘Bečku školu’ glumca Stjepana Perića, koji je projekt osmislio s producenticom Tamarom Babun i redateljem Danielom Kušanom

Divna su to vremena bila kad se u svakodnevnom govoru moglo reći "Bečka škola". Označavalo je to neke manire, lijepo ponašanje, ophođenje prema bližnjima na nivou, s poštovanjem... Upravo ono čega u ovoj kakofoniji svega i svačega, svakakvih likova koji ne zaslužuju javni prostor, posvema nedostaje.

