<p>Dvoboj između <strong>Silvija</strong> i <strong>Stjepana</strong> bio je poprilično zanimljiv. Premda se u jednom trenutku činilo da je za Stjepana igra izgubljena, sam kraj donio je prevrat. U igri skriveni ključ u kojoj su duelisti morali s balama sijena proći poligon, pronaći ključ te otključati lance s guma i poredati ih u visinu, brži je bio Silvio, međutim nije oslobodio sve gume što je značilo da nije izvršio zadatak - pa je tako Stjepan iz dvoboja izašao kao pobjednik i vratio se na imanje.</p><p>- Razočaran sam jer sam mislio da je sve završeno nakon što sam složio gume, da sam pobjednik, međutim, ispalo je drugačije - kazao je Silvio te po odlasku poručio farmerima: 'Bilo mi je jako lijepo ovih 40 dana kojih smo ovdje zajedno. Neiskrenosti je bilo među svima što je bilo najtužnije od svega i nadam se da ćete do kraja, koliko vam je još ostalo raditi kako treba, da ćete biti iskreni i da će najbolji osvojiti nagradu!' Stjepan je, kaže, bio uvjeren da će u dvoboju izgubiti te se pripremio na odlazak kući.</p><p>- Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću dobiti ovaj dvoboj protiv Silvija. Već sam se bio spremio da ću poći kući, izabrao sam gazdu i već sam spremio cijeli govor, ali eto, iznenađenje za iznenađenjem. Ovo je očito neki znak – idi po što si došao - izjavio je Stjepan.<br/> No, igra ni za Silvija ipak nije završena te se pridružio Tomislavu i Andrijani na tajnoj lokaciji kao novi, tajni farmer. Vidjevši Tomislava i Andrijanu, ni sam nije mogao vjerovati, a oduševljenje nije mogao sakriti. Odmah je Tomislavu i Andriani ispričao što se sve događalo na farmi otkad su otišli.</p><p>- Očekivali smo Andrijana i ja da će doći do pomutnje zbog izbora gazde, ali do ove mjere što je Silvio ispričao, to stvarno nismo očekivali - iznenađen je bio Tomislav koji je Silviju objasnio kako je sada i on postao tajni farmer te kako nitko ne smije znati za njih.</p><p>- Sad ćemo tek unijeti nered! Njih je sve manje, a nas sve više, tako da mislim da će to biti baš kaos opaki - poručio je Tomislav.<br/> Dok su farmeri bili u areni, tajni farmeri otišli su u akciju pljačkanja farme. Osim hrane i kokoši koje su uzeli s imanja, odlučili su malo zakuhati odnose na farmi te su sakrili Josipovu kapu među Zdenkine stvari.</p><p>- Zdenka i Josip se ne podnose. Josipu je ta kapa sve na svijetu i ja mislim da će to danas biti rasulo na farmi kad shvati da je nestala kapa, a još veće rasulo će biti kada se otkrije da ju je kao maznula Zdenka - kazala je Andrijana i upravo tako je i bilo. Shvativši da mu nema kape, Josip je izgubio kontrolu.</p><p>- Ta kapa je dio mojih zadnjih tri godine i ja tu kapu imam istetoviranu na nozi. Predstavlja glazbu, moje viđenje na svijet i prvi party na kojem sam bio. Nosim je svugdje u javnosti gdje imam prilike. Ta kapa je dio mene i bez nje ja ne živim - otkrio je Josip što mu zelena kapa predstavlja, a nekolicina farmera dala se u potragu. Kako su Andrijana i Tomislav kapu sakrili među Zdenkine stvari, Zdenka ju je pronašla kada se išla spremiti za spavanje.</p><p>- Želim da znam tko je dirao moju kapu i tko je namjestio Zdenki, jer koliko god se Zdenka i ja ne voljeli, ovo nije u redu - urlao je Josip.</p>