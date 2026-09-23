Stjepan Vukadin odabrao prve članove svog 'MasterChef' tima

Došao je red na chefa Stjepana Vukadina da odabere članove svog tima u 'MasterChefu'. Natjecateljima je prije kuhanja poslao motivacijsko pismo, a zatim pred njih postavio naizgled jednostavan zadatak - pripremiti tjesteninu pomodoro, jelo koje ga veže uz djetinjstvo.

Kandidati su dobili sve potrebne namirnice i 50 minuta vremena za kuhanje, ali bez recepta i bez mogućnosti kušanja pokaznog jela. Dvanaest minuta prije isteka vremena Stjepan ih je dodatno iznenadio zadatkom u kojem su morali pokazati šifonadu, tehniku rezanja lisnatog povrća i začinskog bilja na tanke uske trake, a svoje su vještine demonstrirali usitnjavanjem bosiljka.

Foto: Luka Dubroja

Prvu Stjepanovu pregaču osvojila je Monika Bačić koja je odlično izbalansirala okuse.

- Uzbuđena sam i ponosna, jako sretna - rekla je, a mjesto u njegovu timu odmah su izborili i Liberije Crnčević, Marija Jakšić, Marija Bilić te Dominik Boban.

- Pao mi je kamen sa srca - priznao je Dominik, dok je Marija Jakšić poručila: 'Ponosna sam jer ulazim u MasterChef vilu'.

Foto: Luka Dubroja

Za Jakova Livaju, Juana Josea Nuneza Andradea, Ivanu Bartulu, Ivu Gluhak i Josipa Jurčevića odluka je odgođena te će novu priliku dobiti u drugom krugu.

Za Sandru Ročić, Katicu Bilić i Melanie Drenski Kujundžić selekcija je završila. Katica je presolila svoje jelo, a Stjepan joj je poručio: 'Ovo jelo ne bih mogao pojesti do kraja. Ovdje je za vas kraj u MasterChefu'. Sandra nije dovoljno skuhala tjesteninu, dok Melanie nije uspjela dobro izbalansirati kiselinu.

Stjepanov tim tako je dobio prvih pet članova, dok će preostali kandidati u drugom krugu morati pokazati da zaslužuju jednu od preostalih pregača.