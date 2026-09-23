Kandidati su za ulazak u tim morali pripremiti tjesteninu pomodoro, jelo koje ga veže uz djetinjstvo. Imali su 50 minuta na raspolaganju
Stjepan Vukadin odabrao prve članove svog 'MasterChef' tima
Došao je red na chefa Stjepana Vukadina da odabere članove svog tima u 'MasterChefu'. Natjecateljima je prije kuhanja poslao motivacijsko pismo, a zatim pred njih postavio naizgled jednostavan zadatak - pripremiti tjesteninu pomodoro, jelo koje ga veže uz djetinjstvo.
Kandidati su dobili sve potrebne namirnice i 50 minuta vremena za kuhanje, ali bez recepta i bez mogućnosti kušanja pokaznog jela. Dvanaest minuta prije isteka vremena Stjepan ih je dodatno iznenadio zadatkom u kojem su morali pokazati šifonadu, tehniku rezanja lisnatog povrća i začinskog bilja na tanke uske trake, a svoje su vještine demonstrirali usitnjavanjem bosiljka.
Prvu Stjepanovu pregaču osvojila je Monika Bačić koja je odlično izbalansirala okuse.
- Uzbuđena sam i ponosna, jako sretna - rekla je, a mjesto u njegovu timu odmah su izborili i Liberije Crnčević, Marija Jakšić, Marija Bilić te Dominik Boban.
- Pao mi je kamen sa srca - priznao je Dominik, dok je Marija Jakšić poručila: 'Ponosna sam jer ulazim u MasterChef vilu'.
Za Jakova Livaju, Juana Josea Nuneza Andradea, Ivanu Bartulu, Ivu Gluhak i Josipa Jurčevića odluka je odgođena te će novu priliku dobiti u drugom krugu.
Za Sandru Ročić, Katicu Bilić i Melanie Drenski Kujundžić selekcija je završila. Katica je presolila svoje jelo, a Stjepan joj je poručio: 'Ovo jelo ne bih mogao pojesti do kraja. Ovdje je za vas kraj u MasterChefu'. Sandra nije dovoljno skuhala tjesteninu, dok Melanie nije uspjela dobro izbalansirati kiselinu.
Stjepanov tim tako je dobio prvih pet članova, dok će preostali kandidati u drugom krugu morati pokazati da zaslužuju jednu od preostalih pregača.
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