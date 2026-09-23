Stjepan Vukadin kandidatima zadao jelo zbog kojeg je kao dijete bježao kod susjede

Nakon što su prvi natjecatelji zauzeli svoja mjesta među MasterChefovih TOP 21, selekcijski krug bootcamp se nastavlja, a u večerašnjoj epizodi chef Stjepan Vukadin bira kandidate za svoj tim. Za mjesto u MasterChef vili borit će se Monika Bačić, Josip Jurčević, Liberije Crnčević, Marija Jakšić, Sandra Ročić, Jakov Livaja, Ivana Bartula, Iva Gluhak, Juan Jose Nunez Andrade, Katica Bilić, Dominik Boban, Marija Bilić i Melanie Drenski Kujundžić.

Foto: NOVA TV

Prije početka kuhanja dočekat će ih Stjepanovo motivacijsko pismo, a chef će ih ohrabriti riječima: „Opustite se, došli ste ovdje učiti.“ Mariji Jakšić neposredno prije izazova će pozliti, no uz pomoć chefova ubrzo će biti spremna stati za svoju radnu jedinicu. „Bilo mi je lijepo kad sam vidjela da se brinu, znači da im je stalo“, reći će Marija.

Foto: NOVA TV

Kandidati će pripremati tjesteninu pomodoro, jelo zbog kojeg je Stjepan kao dijete odlazio kod susjede jer ga je, kako će otkriti, pripremala bolje od njegove majke. Namirnice će ih čekati, ali bez recepta i bez kušanja pokaznog jela, a za izvršenje zadatka će imati 50 minuta.

Tko će uspjeti impresionirati chefa Stjepana i napraviti korak prema MasterChef vili, pokazat će nova epizoda večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!