Stjuardesa večerom oduševila, ali Tomislav joj snizio bodove

Ivan i Jelena ocijenili su Lukreciju devetkom, a Tomislav šesticom: 'Ambijent mi se svidio, hrana je bila odlična, ali po meni malo prejednostavna'

<p>U ponedjeljak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' led je probila mlada stjuardesa koja je ponudila spoj nešto modernije i tradicionalne kuhinje te ukupno zaradila solidna 34 boda.<strong> Lukrecia </strong>je goste na svojoj večeri dočekala s dva različita aperitiva, što im se izuzetno svidjelo te je već na samom početku od nekih imala bod više zbog domišljatosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Napravila je alkoholni i bezalkoholni aperitiv, prva liga! Odmah me osvojila tim čašama i osmijehom - komentirao je <strong>Ivan</strong>, a <strong>Tomislav</strong> je nadodao: 'Domaćica je vesela, pozitivna i nasmijana, vjerujem da će nam biti lijepo!'</p><p>Nakon pića dobrodošlice ekipa se smjestila za stol te im je domaćica ponudila predjelo zvano Špekulacija - šljive omotane špekom s nekoliko vrsta namaza od svježeg sira. </p><p>- To svatko može napraviti, jednostavno je, ali okusom je bilo perfektno - kazao je Tomislav, a Ivan je bio nesretan jer ne voli špek, no oduševio ga je namaz od sira. </p><p>Za glavno jelo Lukrecia je pripremila svinjski lungić s domaćom mrkvom u umaku od meda i teriyakija. </p><p>'Kad sam vidio mrkve, znao sam da je to nešto zdravo', rekao je Ivan kojem se svidjela kombinacija okusa, baš kao i <strong>Snježani</strong>: 'Svidjelo mi se to slatko i slano, jako dobra kombinacija', a Tomislavu je pak glavno jelo bilo - preslatko! </p><p>Domaćica je za desert napravila sirovu tortu od badema, indijskih oraščića, kakaa i naranče za koju su svi tražili recept, osim Tomislava: Okus mi se nikako ne sviđa! Volim slatko i trebalo mi je puno šećera u desertu…</p><p>No ostali gosti su bili zaista oduševljeni okusom torte, a pogotovo Ivan: 'Ova torta je nešto najprirodnije što bi čovjek mogao zamisliti. Ni u slastičarnici nisam ovako nešto kušao, jako dobro!'</p><p>Kada je na red došlo ocjenjivanje, Snježana je domaćicu nagradila desetkom: 'Jako sam zadovoljna i sve je bilo ukusno!' </p><p>Ivan i <strong>Jelena </strong>ocijenili su Lukreciju devetkom, a Tomislav šesticom: 'Ambijent mi se svidio, hrana je bila odlična, ali po meni malo prejednostavna.'</p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU 'FIRME': </strong></p>