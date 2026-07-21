Što će biti s Valentinom Miletić nakon 'Americane'? Oglasila se Hrvatska radiotelevizija...

Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, a s njim i HRT-ova emisija 'Americana'. Valentina Miletić (35), koja ju je vodila uz Marka Šapita (45), oprostila se od projekta i zahvalila svima koji su radili na emisiji.

- Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu, ali iskreno, baš sam ponosna na to kako smo ovo odradili - napisala je na društvenim mrežama.

U posljednoj emisiji zahvalila je kolegama pred kamerama i iza njih.

- Hvala od srca svima koji su bili dio ove priče, bilo pred kamerama ili iza njih. Hvala i na svakoj lijepoj poruci i komentaru koje sam dobila posljednjih dana - poručila je.

Foto: instagram

Nakon završetka emisije mnogi su se pitali hoće li Miletić nastaviti suradnju s javnom televizijom. Iz HTV-a su za Slobodnu Dalmaciju potvrdili da je njezin angažman bio vezan uz emisiju 'Americana'.

- Valentina Miletić bila je angažirana kao voditeljica emisije 'Americana', projekta Hrvatske radiotelevizije koji je pratio Svjetsko nogometno prvenstvo. Završetkom tog projekta završio je i njezin angažman na emisiji. O eventualnim budućim projektima i angažmanima Hrvatska radiotelevizija pravodobno će obavijestiti javnost - izjavili su.

Foto: instagram

Prema neslužbenim informacijama Slobodne Dalmacije, jesenska programska shema HTV-a još nije dovršena pa zasad nije poznato hoće li se za Miletić pronaći nova uloga na javnoj televiziji.