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Valentina Miletić oprostila se od 'Americane' u raskošnoj crvenoj haljini: 'Baš sam ponosna'

Piše 24sata,
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Valentina Miletić oprostila se od 'Americane' u raskošnoj crvenoj haljini: 'Baš sam ponosna'
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Foto: Instagram
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Sportska novinarka posljednju je emisiju HRT-ova programa vodila s Markom Šapitom, a za veliko finale odabrala je kreaciju domaćeg brenda Cataleya by Martina Ješe

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Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu, ali iskreno, baš sam ponosna na to kako smo ovo odradili. Hvala od srca svima koji su bili dio ove priče, bilo pred kamerama ili iza njih. Hvala i na svakoj lijepoj poruci i komentaru koje sam dobila posljednjih dana, napisala je Valentina Miletić na društvenim mrežama.

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Nakon više od mjesec dana svakodnevnih analiza, javljanja i praćenja najvećeg nogometnog natjecanja, sportska novinarka i voditeljica oprostila se od HRT-ova studija i vjerne publike. Završetkom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., završio je i specijalni program 'Americana' koji je vodila s Markom Šapitom.

Foto: Instagram

Posljednji put za stolom 'Americane' bila je u crvenom. Za finale između Španjolske i Argentine odabrala je još jednu haljinu hrvatskog brenda Cataleya by Martina Ješe. Pripijeni model otkrivenih ramena pratio je liniju tijela, dok su veliki volani i široki rukavi cijeloj kombinaciji dali dozu dramatike primjerenu finalu. 

Foto: Instagram

'Elegancija na nivou! Crvena haljina ti stoji fenomenalno', Apsolutno prekrasna, a uz to sve elokventna, pripremljena, odmjerena i simpatična.... totalno pozitivno iznenađenje. Bravo za vas i emisija top', 'Kao žena ženi....bravo, svaka čast, pristojna, obrazovana, dotjerana, ljubazna, profesionalna', hvalili su je pratitelji.

Njezine modne kombinacije pratile su se iz emisije u emisiju. Tijekom prvenstva birala je i kreacije Aleksandra Šekuljice iz LEXALEX STUDIJA. No put do mjesta za voditeljskim stolom nije joj bio jednostavan. Na početku karijere govorili su joj da odustane i pronađe 'realniji' posao.

- Kad sam ja počinjala, govorili su mi: 'Daj, o čemu maštaš? Nađi si nekakav realan posao, nešto što je moguće dostići'. Jer je izgledalo tako da imaš jednu ženu u Hrvatskoj koja to radi i baš ćeš ti sad biti druga. Nasreću, kao dijete sam već bila jaka u glavi i karakterno malo tvrdoglava - otkrila nam je nedavno u velikom razgovoru.

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Foto: instagram

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