Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama ovoga četvrtka?

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Seda zna da Murat nije kriv. Hoće li mu pomoći? Pars otkriva Ilgazu i Ceylin oko čega je Engin ucjenjivao Nevu. Ilag i Çınar pitaju se je li Neva imala ulogu u Enginovu bijegu iz bolnice. Ceylin posjećuje Laçin jer želi znati čime je Engin ucjenjivao Yektu.

La Promesa

HRT 1 13:20

Identitet oca Catalinina djeteta postaje glavna tema na La Promesi. Jana postavlja niz uvjeta Cruz.

Hitna: Chicago

RTL 2 18:25

Dr. Rhodes obavještava dr. Downeya da se njegov rak jetara proširio na mozak. Dr. Manning i Reese liječe malu pacijenticu s više medicinskih dijagnoza. Sharon dozna da je suprug ostavlja.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Fikriye priznaje da je počinila zločin kako bi zaštitila Alyu i traži oprost nakon svih tih godina.

Leyla

NOVA TV 21:25

Tufan je na rubu - između lojalnosti, panike i opasnosti da sam postane kolateralna žrtva. Napetost se neprestano pojačava, svaki trenutak donosi novu neizvjesnost.

Cacau

HRT 1 12:25

Jaime prijeti Lalá da će uništiti njezin ugled ako mu se nešto dogodi zbog njezine namještaljke da je on seksualno uznemiravao nekadašnju stranku sa suda.