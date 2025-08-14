Doznajte što vas očekuje u četvrtak 14. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama ovoga četvrtka?
Obiteljske tajne
RTL 22:15
Seda zna da Murat nije kriv. Hoće li mu pomoći? Pars otkriva Ilgazu i Ceylin oko čega je Engin ucjenjivao Nevu. Ilag i Çınar pitaju se je li Neva imala ulogu u Enginovu bijegu iz bolnice. Ceylin posjećuje Laçin jer želi znati čime je Engin ucjenjivao Yektu.
La Promesa
HRT 1 13:20
Identitet oca Catalinina djeteta postaje glavna tema na La Promesi. Jana postavlja niz uvjeta Cruz.
Hitna: Chicago
RTL 2 18:25
Dr. Rhodes obavještava dr. Downeya da se njegov rak jetara proširio na mozak. Dr. Manning i Reese liječe malu pacijenticu s više medicinskih dijagnoza. Sharon dozna da je suprug ostavlja.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Fikriye priznaje da je počinila zločin kako bi zaštitila Alyu i traži oprost nakon svih tih godina.
Leyla
NOVA TV 21:25
Tufan je na rubu - između lojalnosti, panike i opasnosti da sam postane kolateralna žrtva. Napetost se neprestano pojačava, svaki trenutak donosi novu neizvjesnost.
Cacau
HRT 1 12:25
Jaime prijeti Lalá da će uništiti njezin ugled ako mu se nešto dogodi zbog njezine namještaljke da je on seksualno uznemiravao nekadašnju stranku sa suda.
