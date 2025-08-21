Doznajte što vas očekuje u četvrtak 21. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...
Što će biti u serijama u četvrtak: Laçin laže tužiteljstvu, a Pars zahtijeva Yektino uhićenje...
Obiteljske tajne
RTL 22:15
Aylin prima DNK test koji potvrđuje njezine sumnje vezane za Osmana. Laçin laže tužiteljstvu, što otežava Yektinu poziciju. Pars zahtijeva Yektino uhićenje. Cüneyt traži pomoć od Neve kako bi se Yekta izvukao iz zatvora.
La Promesa
HRT 1 13:20
Leocadia priznaje Catalini da je i ona jednom odgajala dijete bez muža. Cruz i Petra kuju plan kako sabotirati vjenčanje.
Hitna: Chicago
RTL2 18:25
Bolnica je u stanju pripravnosti kad počnu stizati brojni pacijenti koji su se našli u vozilima tijekom mećave. Dr. Choi brine se o žrtvi koja se opekla, a čije se stanje pogoršava.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Alya, koja je protjerana iz konaka, ne prihvaća takvu sudbinu. U dramatičnom činu bunta zapali vrata konaka i tako, simbolično, ponovno se rađa iz vlastitih pepela pred očima svih. Nakon izlaska iz zatvora Cihan staje uz Alyu.
Leyla
NOVA TV 21:25
Ravnoteža moći, ljubavi i odanosti zauvijek će biti narušena. Nakon uhićenja Nura i Malija, Leyla se suočava s nemilosrdnom dilemom: odabrati ljubav ili krenuti putem osvete. Osjećaji koji je razdiru nisu samo posljedica izdaje nego i svega što je izgubila na tom putu.
Cacau
HRT1 12:25
Regina se nada da će krađa sjemenki kakaovca otvoriti Cacau oči u vezi sa Sal. Guto predlaže da iskoriste ponovnu sadnju kakaovca kako bi namamili Cony.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+