Doznajte što vas očekuje ovog petka 5. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...
Što će biti u serijama u petak?
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante i Nikola odlaze u lov, ali dogodi se nesreća. Katarina sve više vjeruje Domazetu, dok on održava vezu s Mirjanom. Teodora je sretna što Jakov više nije državni neprijatelj, no sreća je kratkotrajna jer stiže pismo bolesne bake.
La Promesa
HRT1 13:20
Samuel pokuša odgovoriti Maríju Fernández od odlaska s La Promese. Jedan telefonski poziv može zauvijek promijeniti Manuelovu budućnost.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Nakon večernjeg izlaska s prijateljima, Burgessina sestra Nicole je napadnuta. Tim istražuje brutalni napad i otkrije da je jedna od Nicoleinih prijateljica nestala nakon što je pobjegla napadačima.
Cacau
HRT1 12:30
Sal se naljuti kad sazna da je Tiago napao Davida zbog Salomãova utjecaja. Marlene pokuša shvatiti što se događa.
