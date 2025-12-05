Što će biti u serijama u petak?

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante i Nikola odlaze u lov, ali dogodi se nesreća. Katarina sve više vjeruje Domazetu, dok on održava vezu s Mirjanom. Teodora je sretna što Jakov više nije državni neprijatelj, no sreća je kratkotrajna jer stiže pismo bolesne bake.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Samuel pokuša odgovoriti Maríju Fernández od odlaska s La Promese. Jedan telefonski poziv može zauvijek promijeniti Manuelovu budućnost.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon večernjeg izlaska s prijateljima, Burgessina sestra Nicole je napadnuta. Tim istražuje brutalni napad i otkrije da je jedna od Nicoleinih prijateljica nestala nakon što je pobjegla napadačima.

Cacau

HRT1 12:30

Sal se naljuti kad sazna da je Tiago napao Davida zbog Salomãova utjecaja. Marlene pokuša shvatiti što se događa.

Foto: HRT