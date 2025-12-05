Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Što će biti u serijama u petak?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će biti u serijama u petak?
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog petka 5. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante i Nikola odlaze u lov, ali dogodi se nesreća. Katarina sve više vjeruje Domazetu, dok on održava vezu s Mirjanom. Teodora je sretna što Jakov više nije državni neprijatelj, no sreća je kratkotrajna jer stiže pismo bolesne bake.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Samuel pokuša odgovoriti Maríju Fernández od odlaska s La Promese. Jedan telefonski poziv može zauvijek promijeniti Manuelovu budućnost.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon večernjeg izlaska s prijateljima, Burgessina sestra Nicole je napadnuta. Tim istražuje brutalni napad i otkrije da je jedna od Nicoleinih prijateljica nestala nakon što je pobjegla napadačima.

Cacau

HRT1 12:30

Sal se naljuti kad sazna da je Tiago napao Davida zbog Salomãova utjecaja. Marlene pokuša shvatiti što se događa.

Foto: HRT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'
DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025