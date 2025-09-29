Što će biti u vašim najdražim serijama u ponedjeljak? Marta je šokirala Olgu prijedlogom...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti preuzimanjem projekta. Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana uđe u tajni prolaz i čuje kako se Cruz u svojoj sobi prepire s Alonsom i Manuelom. Martina odluči izabrati stranu u sukobu oko strategije za spas imanja.

Obiteljske tajne

RTL 01:50

Yeşim želi da Ceylin dokaže da je Çagdaş kriv, u protivnom će čak iz zatvora naći način kako i dalje ubijati. Eren želi poduzeti neke korake za kćer. Cüneyt odbija pomoći Ceylin, a Ilgaz mora doznati tko je Yeşimin sudionik dok ne bude prekasno.

Foto: PROMO

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Joco napravi scenu Petri u vezi proslave rođenja djeteta, a Lorena tome svjedoči i uvrijedi se. Željka je izvan sebe zbog financija u firmi i nagovara Divnu da posudi novce od poznanika.

Kumovi

NOVA TV 21:20

Dok uprava hotela raspravlja o tome je li ulazak u partnerstvo s investitorom možda rješenje problema, među zaposlenicima se nezaustavljivo širi zabrinutost. Zvone i Martin pokušavaju obrlatiti Zdenku.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 21:25

Susana vidi da se Soraia osjeća krivom. Tomané je zabrinut i čuje Susanu kako govori o svojim sumnjama u vezi sa Justinovom smrti i počne sumnjati da je Soraia možda pomagačica.