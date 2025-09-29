Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 29. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..
Što će biti u vašim najdražim serijama u ponedjeljak? Marta je šokirala Olgu prijedlogom...
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti preuzimanjem projekta. Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju.
La Promesa
HRT 1 13:20
Jana uđe u tajni prolaz i čuje kako se Cruz u svojoj sobi prepire s Alonsom i Manuelom. Martina odluči izabrati stranu u sukobu oko strategije za spas imanja.
Obiteljske tajne
RTL 01:50
Yeşim želi da Ceylin dokaže da je Çagdaş kriv, u protivnom će čak iz zatvora naći način kako i dalje ubijati. Eren želi poduzeti neke korake za kćer. Cüneyt odbija pomoći Ceylin, a Ilgaz mora doznati tko je Yeşimin sudionik dok ne bude prekasno.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Joco napravi scenu Petri u vezi proslave rođenja djeteta, a Lorena tome svjedoči i uvrijedi se. Željka je izvan sebe zbog financija u firmi i nagovara Divnu da posudi novce od poznanika.
Kumovi
NOVA TV 21:20
Dok uprava hotela raspravlja o tome je li ulazak u partnerstvo s investitorom možda rješenje problema, među zaposlenicima se nezaustavljivo širi zabrinutost. Zvone i Martin pokušavaju obrlatiti Zdenku.
Cacau
HRT 21:25
Susana vidi da se Soraia osjeća krivom. Tomané je zabrinut i čuje Susanu kako govori o svojim sumnjama u vezi sa Justinovom smrti i počne sumnjati da je Soraia možda pomagačica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+