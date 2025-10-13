Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u ponedjeljak? Goran je uhitio Tomija zbog Lare

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Rimac se suočava sa Šantićem te dozna kako ovaj pokušava pobjeći iz zemlje. Blanka je očajna kad shvati da joj kvart neće oprostiti te traži Martu za pomoć. Jurana Holjevac predlaže Šimunu da joj se pridruži u nasilnom preuzimanju Karlove tvrtke.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana kaže Píji da bi krv na sagu mogla biti Tomásova. Cruz upozori Ángelu da ne gura nos u ono što je se ne tiče. Manuel kaže ocu da želi otići s La Promesa.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Scott pomaže kćeri mafijaškog bossa. Jedna očajna baka stiže u bolnicu tražeći spas za unuka. Dr. Choi se nastoji sabrati nakon što je doznao vijesti o svom ocu.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ante doprati pripitu Zrinku doma, ona inzistira da uđe u kuću i popiju kavu. Divna se trudi ispričati unucima i obeća im da će vratiti novac. Pritom nehotice prizna Veljku da je uzela i izgubila novac. Jakov se pohvali Vilmi planovima za vjenčanje, a ona u tome vidi priliku da se Crni iskupi.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ivka priznaje svećeniku da je ona uzela novac Vinku iz sefa, ali samo ga je posudila jer joj treba za kocku. Goran je uhitio Tomija jer se motao oko Larine kuće. Lara to sazna i posvađa se s njim.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:25

Marco pokušava opravdati svoje prijetnje Tiagu tvrdeći da je to zbog ljubavi prema Cacau. Ona se odluči odreći zajedničkog skrbništva nad djetetom.

Foto: promo