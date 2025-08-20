Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Otkriveni su novi detalji o Niyaziju koji ga povezuju s Yektom. Sad Yekta otvoreno govori Laçin da zna za njezin odnos s Muratom i da mora platiti za to. No Erenov posjet mijenja sve. Ceylin primi omotnicu - Enginovo iznenađenje.

La Promesa

HRT 1 13:20

Cruz ne namjerava dopustiti Jani da uživa u svom vjenčanju iz snova. Pismo bivše supruge budi bolna sjećanja u Ricardu. Catalina priznaje Manuelu da više ne želi živjeti na La Promesi.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Manning i dr. Charles njeguju pacijenticu čija kći ima slične simptome. Dr. Choi i Jeff nađu se u situaciji na rendgenu kad otkriju da pacijent ima napunjen pištolj.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan, uvjeren u Alyinu nevinost, odlučuje natjerati Halisa da progovori kako bi otkrio pravoga krivca. Njegovi ga koraci na kraju odvode u zatvor - no Cihan se zaklinje da neće izaći odande dok ne dozna cijelu istinu.

Leyla

NOVA TV 21:25

Osjećaji su podijeljeni, povjerenje je poljuljano, a svaki korak donosi nove prijetnje. Obiteljske veze, nekoć čvrste, sad vise o niti koju prijeti prekinuti svaki novi tračak istine. Nur, saznavši da bi Neco mogao biti donor koji će spasiti Civana, kreće u opasnu igru.

Cacau

HRT1 12:25

Majoris objasni policiji da je gđa Salete odjedanput ostala bez zraka i nije joj više bilo pomoći. Susana grca u suzama kada vidi mrtvu gđu Salete.